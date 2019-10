Pague o quanto quiser por esses 9 apps para Mac, que valem US$366!

Nossos amigos da StackSocial estão de volta com mais um dos seus pacotões promocionais em que você paga o quanto quiser.

O Pay What You Want: The Magnificent Mac Bundle engloba 9 apps para Mac que, normalmente, custariam US$366. São eles:

Cidsem PDF Convertor : converta, crie e mescle arquivos PDF.

: converta, crie e mescle arquivos PDF. Dropzone : hub central para mover arquivos, abrir apps, fazer uploads para a web, etc.

: hub central para mover arquivos, abrir apps, fazer uploads para a web, etc. AnyTrans for iOS : consolide e gerencie facilmente conteúdos através de múltiplos dispositivos iOS.

: consolide e gerencie facilmente conteúdos através de múltiplos dispositivos iOS. MovieSherlock Pro Video Downloaded : baixe vídeos de praticamente qualquer site — YouTube e Vimeo, por exemplo!

: baixe vídeos de praticamente qualquer site — YouTube e Vimeo, por exemplo! Camera Guard 3 Pro : proteja o seu Mac de hackers.

: proteja o seu Mac de hackers. UltData Mac Data Recovery : nunca mais apague arquivos acidentalmente.

: nunca mais apague arquivos acidentalmente. Cisdem Window Manager : gerenciador de janelas que permite dividir telas facilmente.

: gerenciador de janelas que permite dividir telas facilmente. Photo Denoise : elimine o ruído de fotos.

: elimine o ruído de fotos. Wallpaper Wizard 2: coletânea de lindos wallpapers para Mac.

Para levar tudo isso, basta pagar pelo bundle mais que a média paga até o momento — que está em US$9,25. Uma pechincha.

A promoção ficará no ar por mais três dias, apenas. Aproveitem! 😉