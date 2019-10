Fãs de Pokémon GO, celebrem: o título finalmente ganhará suporte a um novo modo de batalha online em 2020. A Niantic anunciou a novidade, chamada Liga de Batalha GO, nesta semana; em suma, o recurso se baseará nas batalhas de Treinador, liga já existente.

Apesar de não ser uma novidade como um todo, o atual recurso de batalhas de Treinador (introduzido há quase um ano) é muito mais limitado e está restrita geograficamente para aqueles jogadores com um maior nível no ranking — o que leva algum tempo para ser conquistado; agora, a novidade recém-anunciada parece aumentar o escopo de possibilidades.

Como muitos dos recursos de Pokémon GO, a Liga de Batalha GO vai incentivar os jogadores a sair e explorar o mundo com o Pokémon. Os treinadores poderão caminhar para ter acesso à Liga de Batalha GO, enfrentar adversários de todo o mundo por meio de um sistema online de atribuição e crescer nas classificações da liga. Esperamos que esse recurso torne a experiência de batalha de Pokémon GO mais competitiva e acessível a mais Treinadores.