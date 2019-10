No jogo de "Pong" simulado, o placar é o horário atual

Na era dos LCDs e dos computadores portáteis, a ideia de ter um protetor de tela (ou screensaver, como queira) tomando conta do seu computador após alguns minutos de inatividade tornou-se dispensável. Ainda assim, aquelas famigeradas animaçõezinhas despertam o senso nostálgico de qualquer pessoa que usa computadores há mais de 15 anos — e algumas delas, de quebra, ainda são bem divertidas.

Pensando nisso, o podcaster Adam Garrett-Harris pôs a mão na massa: ele compilou, no GitHub, uma lista com dezenas de protetores de tela divertidos, bonitos e/ou engraçadinhos para o seu Mac, todos prontos para lhe colocar de volta no espírito dos anos 1990 (embora alguns sejam bem modernos, a bem da verdade).

Temos opções para todos os gostos: alguns dos protetores de tela encontram maneiras vistosas de exibir as horas, como um que imita um dos mostradores analógicos do Apple Watch ou outro que faz uma representação visual do horário com ilustrações fractais. Há também vários screensavers que “ditam” a hora por extenso (em inglês), o que confere um estilo legal à coisa toda; um outro simula um jogo de Pong na sua tela onde o placar é, na verdade, um relógio — o “jogador” da esquerda pontua a cada hora, e o da direita a cada minuto. 😛

E não é só isso: temos também um protetor simulando a tela de bloqueio de um iPad e outro que replica o screensaver de imagens aéreas da Apple TV. Outro revive os velhos tempos do protetor de tela do iTunes exibindo as capas dos seus discos mais ouvidos, com base em dados do Spotify e do Last.fm. Temos até mesmo simuladores da tela de kernel panic do macOS e da temida tela azul da morte do Windows, para os mais bem-humorados (ou com coração saudável).

A maioria dos protetores de tela (como todos os citados aqui) é gratuita, e a instalação deles não deve levar mais do que um minuto. Vale a pena dar uma olhada para presentear seu Mac com um ar ligeiramente diferente.

via The Next Web