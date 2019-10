YouTube é atualizado com suporte a HDR nos iPhones 11 Pro; Twitch, iA Writer e Firefox ganham novidades

Recentemente, os apps YouTube, Twitch, iA Writer e Firefox foram atualizados com novidades bem interessantes, como veremos a seguir.

Entre eles, o YouTube ganhou suporte a HDR dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max; o Twitch agora oferece novas opções de assinaturas dentro do app; o iA Writer está agora compatível com o Modo Escuro do iOS 13; e o Firefox implementou algumas novas ferramentas bem interessantes.

YouTube

O YouTube lançou uma atualização para o seu app do iOS que oferece suporte à tecnologia HDR nos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max. O recurso, entretanto, não é uma novidade: ele foi implementado pela primeira vez em 2017, quando a Apple apresentou o iPhone X, e é periodicamente atualizado para suportar os novos hardwares.

Para verificar se você está assistindo a vídeos do YouTube com a qualidade mais alta, basta pressionar os três pontos no canto superior direito do vídeo e escolher os tipos de qualidade listados nos vídeos que oferecem suporte a HDR. Vale lembrar que apenas dispositivos com tela OLED são compatíveis com a opção, ou seja, excluem-se todos os modelos de iPad, os iPhones 11, XR, 8/8 Plus e anteriores.

Twitch

Durante a conferência da plataforma de streaming realizada em San Diego (Califórnia), a empresa anunciou algumas novidades que ajudarão os streamers a “se conectarem mais com seus espectadores”. Entre elas, o app para iOS ganhou uma nova opção pela qual os usuários podem se inscrever em qualquer canal do Twitch, um recurso já oferecido na versão web.

As assinaturas no iOS, entretanto, funcionam de forma diferente daquela existente na versão para desktops: os usuários devem comprar Sub Tokens por meio do app utilizando o método de pagamento do ID Apple. Cada token pode ser usado para uma assinatura com duração de um mês, mas você pode estendê-la resgatando mais tokens (até 12 de uma vez ou de acordo com a sua vontade).

Esses créditos podem ser usados em qualquer canal de afiliado ou parceiro a partir do Nível 1 e oferecem os mesmos benefícios que aqueles vistos na assinatura via desktop: sub-selos, emoji de assinante, visualização sem anúncios, entre outros.

Os Sub Tokens estão disponíveis a partir de R$23 dentro do app Twitch.

iA Writer

Um dos editores de texto para iOS mais populares, o iA Writer, foi atualizado com suporte ao Modo Escuro e a recursos específicos do iPadOS, como o de várias janelas.

Com isso, os usuários de iPads podem usar a Split View com duas janelas do editor abertas simultaneamente; para isso, basta tocar tocar e segurar em um arquivo para abri-lo em uma nova janela ou arrastar o ícone do iA Writer do Dock para editar documentos diferentes ao mesmo tempo. A atualização também inclui suporte a alguns gestos do iPadOS, como o de juntar três dedo para copiar e colar o texto.

O app ganhou, ainda, suporte a mais atalhos de teclados no tablet da Maçã e a possibilidade de capturar a tela de um documento inteiro. No mais, a última atualização inclui melhorias no Handoff e correções de falhas.

Firefox

O popular navegador chegou à sua 20º versão para iOS e ganhou algumas novidades, entre elas a opção de limpar todo o histórico (bem como apenas os dados de navegação da última hora, de hoje e de ontem). Além disso, o menu do Firefox inclui agora um link para a página de novidades de cada atualização, permitindo que os usuários confiram com facilidade o que mudou a cada versão.

No geral, o app foi otimizado para o iOS 13, então ele deverá rodar liso na última versão do SO da Maçã.