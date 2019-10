Ações da Apple batem novo recorde; Alphabet passa Amazon e se torna a 3ª empresa mais valiosa

Na segunda-feira passada, as ações da Apple bateram recorde na NASDAQ. Hoje, mais um! A $AAPL fechou o dia em alta de 1,34%, valendo agora US$243,18. O pico durante as negociações (ao longo do dia) foi um pouco maior, de US$243,22 (também recorde).

Com isso, o valor de mercado da empresa chegou a US$1,099 trilhão, enquanto a Microsoft ($MSFT), segunda mais valiosa do mundo, está em US$1,040 trilhão.

Vale notar aqui que, com uma queda de 0,2%, as ações da Amazon ($AMZN) fecharam o dia valendo US$1.762,17, com um market cap de US$871,7 bilhões. Com a alta de 1,31% da Alphabet ($GOOG), os papéis do conglomerado que engloba o Google estão valendo US$1.259,13; desta forma, o valor de mercado dela atingiu US$872,5 bilhões, ultrapassando a empresa de Jeff Bezos.

E, assim, a dança das cadeiras continua…

imagem: Immersion Imagery / Shutterstock.com