Era uma questão de tempo até que o Apple Pay se tornasse um dos maiores métodos de pagamentos mobile nos Estados Unidos, afinal, a base de usuários da Maçã no país e a implementação do Apple Card neste ano são pontos fortes da companhia para isso. Contudo, parece que esse momento já chegou para a empresa, de acordo com uma nova pesquisa publicada pela eMarketer.

Segundo os resultados do estudo, o Apple Pay já havia se tornado o maior sistema de pagamentos móveis no ano passado, quando 27,7 milhões de americanos usaram a plataforma em suas compras. Desde então, o serviço cresceu ainda mais rapidamente que o esperado (provavelmente graças ao Apple Card, lançado em agosto passado), podendo alcançar 30,3 milhões de usuários até o fim deste ano.

Caso as estimativas se concretizem, a Maçã será responsável por 47,3% do total de usuários que utilizam métodos de pagamentos móveis nos EUA — mais do que a base de clientes da plataforma da Starbucks, que deverá contar com 25,2 milhões de usuários até o fim de 2019 (39,4% do total). Para Yory Wurmser, analista da eMarketer, o serviço da Maçã aproveitou a disseminação do NFC em PoS para se expandir.

O Apple Pay se beneficiou da disseminação de novos sistemas nos pontos de venda que funcionam com os sinais NFC. A mesma tendência também deverá ajudar o Google Pay e o Samsung Pay, mas eles continuarão dividindo o mercado Android.

Em uma análise separada, o Digital Trends prevê que o Apple Pay estará disponível em 70% do varejo nos EUA até o fim deste ano. Em comparação, o sistema de pagamento da Starbucks foi responsável por uma participação de 40% nos últimos anos, mas há uma justificativa para isso: ele só pode ser usado nas lojas da rede, diferentemente do Apple Pay, que está disponível para múltiplos varejistas.

Outras estimativas incluem a possibilidade de as compras com pagamentos móveis alcançarem US$100 bilhões este ano nos EUA; em média, isso equivale a US$1.500 por usuário gastos anualmente, 24% a mais do que a taxa verificada em 2018.

via iMore