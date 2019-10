iPhones 11 e 11 Pro mergulham a uma profundidade de 12 metros e sobrevivem!

Que o iPhone é resistente à agua, isso não é novidade. Desde 2016, quando lançou o iPhone 7, a Apple oferece algum tipo de proteção para os seus aparelhos. Tudo começou com uma classificação IP67; tal proteção foi evoluindo e, hoje, os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max contam com uma classificação IP68.

O que isso quer dizer? Segundo a empresa, os aparelhos são resistentes a respingos, água e poeira e foram testados em condições controladas em laboratório; o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max suportam uma profundidade máxima de 4 metros por até 30 minutos; já o iPhone 11, 2 metros por até 30 minutos.

Bem, muitos testes de resistência já foram feitos com iPhones, mas a CNET resolveu levar isso ao extremo, colocando os aparelhos em profundidades bem maiores do que aquelas prometidas pela Apple.

No primeiro deles, os dois iPhones (11 e 11 Pro) foram colocados numa profundidade de 4 metros por 30 minutos — lembrando que, no caso do 11, a Apple promete uma resistência para “apenas” 2 metros. Ainda assim, ambos completaram o teste com louvor, com a tela sensível ao toque, as câmeras (frontal e traseiras) e o alto-falante funcionando perfeitamente (ainda que com um pouco de água no alto-falante, algo completamente compreensível).

Depois, os aparelhos foram submergidos a uma profundidade de 8 metros por 30 minutos — bem perto de uma pressão de 2atm (o dobro do normal, ao nível do mar). Mas não é que eles resistiram bravamente, também?

12 metros de profundidade e 30 minutos depois… eles continuaram funcionando! É verdade que a tela do iPhone 11 parou de mostrar o cronômetro enquanto estava debaixo d’água, mas aparentemente foi algo relacionando mesmo à pressão, já que o display continuou respondendo perfeitamente aos toques após voltar a superfície.

E, ao secar completamente os aparelhos, absolutamente tudo continuou normal neles — inclusive a recarga por cabo. A única ressalva foi para o comparativo do alto-falante com aparelhos que não foram submergidos da mesma forma: nesse teste (que envolveu o app Ruído, do Apple Watch), os iPhones que não entraram em contato com água estavam com o som “ligeiramente” mais alto e cristalino.

Ou seja, os iPhones 11 e 11 Pro, aparentemente, suportam bem mais do que a Apple promete em termos de resistência à água. Nada mau. 😊

