Os novos iPhones (especialmente o 11 Pro Max) estão sendo deveras elogiados pelas suas baterias, mas isso não significa que todos os usuários poderão dispensar o uso de baterias externas ou cases especiais para prolongar a vida dos aparelhos — especialmente quem trabalha com o celular o dia inteiro ou passa longos períodos longe da tomada.

A Apple ainda não entrou nesse terreno: espera-se que versões da Smart Battery Case para os novos iPhones sejam lançadas em algum momento, mas até agora não há nenhuma expectativa concreta em relação a isso. Que bom, então, que a mophie se adiantou e já tratou de lançar modelos da sua juice pack access para os novos aparelhos.

As cases são semelhantes aos outros modelos da linha em funcionamento e design. Elas têm aquela “barriguinha” na traseira para acomodar as baterias extras (2.000mAh nos iPhones 11 e 11 Pro; 2.200mAh no 11 Pro Max) e não obstruem a porta Lightning dos aparelhos, já que a carga é passada por contato/indução. A traseira conta com um botão de ativação e uma fileira de LEDs que indicam o nível de carga dos acessórios.

Você pode recarregar as cases pela porta USB-C ou em qualquer carregador wireless. E não há problema que o iPhone esteja dentro dela, já que ela conta com uma tecnologia de proteção que direciona a energia primeiro ao smartphone para, apenas depois disso, recarregar sua própria bateria.

O tempo extra de vida concedido ao seu iPhone com a case depende do modelo que você tem. Veja abaixo:

iPhone 11 : 14 horas adicionais de áudio ou 3 de vídeo;

: 14 horas adicionais de áudio ou 3 de vídeo; iPhone 11 Pro : 13 horas adicionais de áudio ou 5 de vídeo;

: 13 horas adicionais de áudio ou 5 de vídeo; iPhone 11 Pro Max: 15 horas adicionais de áudio ou 5 de vídeo.

As novas juice pack access já podem ser adquiridas no site da mophie, por US$100 cada.

via MacRumors