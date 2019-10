Promoções do dia na App Store: Blox 3D Junior, Oceanhorn, Pixelmator Pro e mais!

Aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores para esta quarta-feira!

Modelagem 3D de uma maneira fácil e divertida para os pequenos — essa é a proposta do Blox 3D Junior, criado por Arjun Gupte.

Crie objetos de forma simples e intuitiva usando toques para adicionar a apagar itens. Adicione objetos animados como hélices, engrenagens e rodas para dar vida às suas criações.

O Blox 3D Junior permite que as crianças construam e imprimam modelos 3D de maneira simples e intuitiva. Crie objetos bonitos usando o toque para criar e toque duas vezes para excluir. Veja suas criações no mundo real usando Realidade Aumentada e 3D imprima-as para obter resultados surpreendentes no mundo real!