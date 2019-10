A cantora americana Selena Gomez lançou, na madrugada de hoje, uma nova música que marca o início de uma nova fase na sua carreira. Intitulada “Lose You To Love Me” (algo como “Perdê-lo Para Me Amar”), a canção também teve o seu videoclipe lançado há algumas horas, com um diferencial: ele foi gravado inteiramente com o iPhone 11 Pro.

O videoclipe de “Lose You To Love Me” é todo em preto e branco, com alguns efeitos de transição que aproximam e distanciam da cantora; em alguns momentos, inclusive, a impressão é de que foi usado um efeito semelhante ao Luz de Palco Mono do Modo Retrato. A produção foi dirigida pela notável Sophie Muller, que trabalhou com Selena no clipe de “Good For You”.

Sobre a canção, Selena disse durante uma entrevista que ela “precisa se sentir bem e se conectar com as suas novas produções” para que elas fossem lançadas:

Eu tenho que dar algum acabamento ainda, mas estou aliviada. Demorei quatro anos para me sentir em um bom lugar com este álbum, e é só porque eu tive momentos tão importantes acontecendo na minha vida que eu pensava: “Como eu vou capturar isso? E como eu realmente me sentiria com o que estava dizendo?”

A Apple, é claro, não perdeu a oportunidade de enaltecer a produção de Selena, fazendo até mesmo um recorte do videoclipe e destacando o fato de ele ter sido gravado com o iPhone — até para a divulgação da sua campanha “Filmado com iPhone”.

É possível dizer que Apple e Selena têm uma relação de longa data: em 2015, a cantora participou do comercial de divulgação do iPhone 6s e, agora, eles provaram que essa parceria se mantém viva com o último lançamento de Gomez.

Ela está de volta! 😃