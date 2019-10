A última vez em que falamos aqui sobre o Mate X, smartphone dobrável da Huawei, foi no seu anúncio oficial, em fevereiro passado. De lá para cá, o Galaxy Fold e sua montanha-russa de idas e vindas dominou o noticiário da categoria, mas a gigante chinesa está querendo os holofotes de volta: finalmente, temos uma previsão de quando o Mate X estará entre nós.

Estará “entre nós”, no caso, é um eufemismo: a Huawei anunciou que o Mate X será lançado — ao menos inicialmente — somente na China. De acordo com uma publicação da fabricante na sua página no Weibo, o aparelho chegará às prateleiras do país no dia 15 de novembro, por 17 mil yuans (o equivalente a — sentem-se, por favor — R$9.700).

Como já falamos, o Mate X já virá equipado com 5G e trará especificações de ponta, com um design diferente daquele adotado pela Samsung — ao contrário do Galaxy Fold, a tela do aparelho da Huawei dobra para fora, criando, quando fechado, um smartphone com display dos dois lados.

Ainda não se sabe se o Mate X terá uma expansão internacional; a Huawei afirma somente que “um plano de lançamento global está sob análise”. A incerteza certamente tem a ver com o momento ruim vivido pela gigante — se vocês bem se lembram, o Google cortou relações com a fabricante chinesa após acusações de espionagem do governo americano, e o último lançamento da Huawei, o Mate 30, já foi lançado sem integração aos serviços da criadora do Android.

Fica a questão, agora, se o primeiro smartphone dobrável da Huawei terá um lançamento suave ou se também sofrerá com as mesmas questões vividas pela Samsung nos últimos meses. Vamos acompanhar essa história de perto.

via Cult of Mac