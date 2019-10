Vídeo: faça backup do seu iPhone para não se arrepender depois!

Se você nunca teve problema com um disco rígido corrompido, uma pasta apagada sem querer, um dispositivo inutilizado ou furtado/roubado, talvez não dê a devida importância ao backup.

O intuito do vídeo de hoje é justamente alertá-los para isso: faça backup do seu iPhone, seja localmente no Mac/PC ou na nuvem, via iCloud.

Ter uma cópia de segurança dos seus dados é como um seguro — você provavelmente gastará um pouco com isso e é chato ter que lembrar de fazer (se bem que, uma vez ativado no iCloud, é tudo automático!), mas quando precisamos é uma grande bênção.

Se curtir o vídeo, deixe o seu joinha lá no YouTube para nos ajudar e não esqueça de compartilhá-lo com aquele parente/amigo que nunca lembra de fazer isso. 😊