Quem acompanhou o noticiário tecnológico no ano passado certamente soube da polêmica decisão do Twitter, que alterou fundamentalmente as APIs as quais proporcionavam o funcionamento de clientes de terceiros e, no processo, retirou recursos cruciais de aplicativos populares como o Tweetbot e o Twitterrific.

Os desenvolvedores, naturalmente, reclamaram profusamente da mudança e vêm tentando equilibrar as contas de lá para cá; o Twitter, por sua vez, justificou a decisão pela ótica da tecnologia e do fato de que precisava, cada vez mais, da receita de publicidade que era proporcionada somente com o uso dos seus apps oficiais. Agora, entretanto, há uma esperança.

Em uma entrevista realizada hoje na conferência Twitter News Summit, o CEO Jack Dorsey afirmou que a rede social do passarinho foi rigorosa demais nas mudanças das APIs e que “mudanças estão a caminho” — mas sem especificar quais mudanças serão essas nem quando elas chegarão.

“We need to decentralize Twitter more. We pulled back too much on our API. We are changing that now.” – @jack #TwitterNewsSummit



📸 @caseykelbaugh pic.twitter.com/bkjnbE6EQT — Twitter News (@TwitterNews) October 24, 2019 “Nós precisamos descentralizar mais o Twitter. Nós exageramos na mudança da nossa API. Agora, mudaremos isso.” – @jack

De qualquer forma, as notícias certamente farão os desenvolvedores afetados soltarem fogos: no último ano, clientes celebrados do Twitter tiveram que rebolar para manter seus consumidores, justificando a perda de recursos com descontos nas mensalidades/preços e tentando diferenciar-se por outros meios, cada vez mais rarefeitos.

Do lado do Twitter, a razão para um anúncio desses só pode ter um motivo: a rede está vendo níveis de engajamento cada vez menores (hoje, por sinal, a $TWTR despencou mais de 20% na NYSE!), e certamente a estratégia de centralizar usuários nos seus apps oficiais não deu tão certo quanto esperado.

Resta saber, agora, se essa prometida mudança de curso conseguirá reaver os usuários perdidos — o que vocês acham?

via 9to5Mac