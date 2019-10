Já falamos aqui sobre problemas que o macOS Catalina está causando em Macs conectados a eGPUs e no Mail, mas uma falha que inutiliza completamente os computadores no processo de atualização? Essa é nova — e grave.

Nos fóruns de suporte da Apple, um número (por enquanto ainda pequeno, mas crescendo) de usuários relata que seus Macs “brickaram” — isto é, ficaram completamente inutilizados, somente com um ícone de pasta e uma interrogação na tela — durante a atualização para o macOS 10.15. As máquinas em questão são, em quase todos os casos, mais antigas, fabricadas entre 2012 e 2015.

Um dos usuários afetados afirmou que, após a falha, seu Mac nem sequer reconhece as combinações de teclas para opções alternativas de boot. Em todos os casos, o suporte da Apple afirmou que o problema era de hardware — e, em um exemplo particularmente enervante, o técnico da empresa afirmou que o Mac em questão era “simplesmente velho demais”, recomendando o dono a levá-lo a um centro não-autorizado de serviços.

Aparentemente, o que está causando o problema é um processo que corrompe ao firmware EFI do computador, tornando mesmo operações básicas (como o reconhecimento das combinações de teclas) impossíveis. O fato é que a Apple ainda não se pronunciou sobre o caso, e os usuários afetados certamente terão que arcar com os custos do reparo — já que, na maioria dos casos, os Macs em questão já não estão mais em período de garantia ou do AppleCare.

Por ser um problema que não tem afetado um grande número de máquinas, é possível que, infelizmente, a história fique por isso mesmo. Mas continuaremos acompanhando.

via Cult of Mac