Se você acompanha o MacMagazine, então é provável que já tenha lido sobre o GameClub [1, 2, 3], que chegou ao mercado em março passado e logo se destacou pelo seu objetivo: ressuscitar jogos para iOS que foram “abandonados”.

A ideia deu tão certo que agora, no mesmo ano que a empresa veio ao mundo, ela já conseguiu lançar a sua própria plataforma de jogos — a qual teria tudo para concorrer diretamente com o Apple Arcade, se não fosse o foco totalmente distinto entre os dois: enquanto o GameClub se preocupa em trazer de volta games antigos, a Maçã quer oferecer uma nova maneira de jogar por meio de novos títulos.

Semelhantemente ao Apple Arcade, entretanto, temos o modelo de negócio: dezenas de títulos a partir de uma assinatura mensal de US$5 (os primeiros 30 dias são de graça!). Os assinantes do serviço terão acesso a inicialmente 70 clássicos para iOS, todos atualizados e otimizados para os gadgets mais recentes da Maçã. Ademais, temos detalhes gerais de jogos, dicas e estratégias em cada um dos títulos.

Tem mais: aqueles que já adquiram alguns dos jogos (re)disponibilizados pela GameClub poderão reavê-los gratuitamente, mesmo sem uma assinatura do serviço. Além dos benefícios supracitados, os assinantes do GameClub não terão que se preocupar com anúncios, compras internas e internet, já que os títulos não requerem uma conexão (apenas para baixá-los, claro).

Segundo a empresa, seu catálogo inclui alguns dos jogos mobile mais bem avaliados no Metacritic, com vários títulos que lideram as listas de jogos do ano da App Store. Como no Apple Arcade, novos jogos serão adicionados à biblioteca semanalmente, incluindo títulos originais e inéditos.

via MacStories