O Mac Catalyst (a Apple parece ter abandonado de vez a nomenclatura “Projeto Catalyst”) chegou com o macOS Catalina com a promessa otimista de levar aplicativos do iPad para os computadores da Apple dando o mínimo de trabalho para desenvolvedores.

Usuários já podem aproveitar os primeiros frutos da tecnologia, como o novo app do Twitter e vários outros que já listamos. Nem tudo, entretanto, tem sido totalmente tranquilo — vários profissionais, por exemplo, já expressaram uma certa insatisfação com o poder do Catalyst e a falta de suporte da Apple no processo de transição dos apps. Isso, entretanto, pode estar para mudar.

Em uma reportagem da CNET, o diretor de marketing de produtos para o macOS na Apple, Todd Benjamin, afirmou que a Maçã tem planos de adicionar novos recursos e fornecer suporte ainda melhor para os desenvolvedores que quiserem portar seus aplicativos do iPadOS para o macOS.

Nas palavras do executivo:

Para muitos dos primeiros desenvolvedores que tiraram proveito do Mac Catalyst, era a primeira vez desenvolvendo um aplicativo para Mac, e é impressionante o que eles conseguiram fazer num período tão curto de tempo. Nós estamos aprendendo muito com esses vanguardistas, e estamos planejando vários recursos adicionais e mais suporte para ajudá-los a criar experiências incríveis para o Mac com a ajuda do Mac Catalyst.

Infelizmente, Benjamim não especificou exatamente que tipo de recursos ou suporte serão esses; de qualquer forma, a fala indica que a Apple está atenta ao retorno dos desenvolvedores e, em algum grau, preocupada em oferecer uma experiência positiva no processo de portar apps do iPad para o Mac.

O executivo adicionou, ainda, que quem tem mais a ganhar com o Mac Catalyst são os usuários, já que a tecnologia potencialmente dará um novo gás ao ecossistema de apps para o macOS.

Nossa visão para o Mac Catalyst sempre foi de tornar mais fácil para que qualquer desenvolvedor de apps para iPad, pequeno ou grande, levasse suas criações para o Mac. Isso permite que eles tenham apenas um código-fonte e uma equipe de desenvolvimento. O Mac Catalyst dá aos desenvolvedores do iPad uma vantagem enorme e, para muitos, uma oportunidade de expandir seus domínios para a plataforma do Mac, algo que eles nunca tiveram antes. Isso não é benéfico somente para os desenvolvedores, mas também para os usuários, que se beneficiam com o acesso a uma seleção totalmente nova de ótimos apps e experiências vindos direto do ecossistema vibrante do iPad.

Palavras bonitas, de fato, mas que sozinhas não significam muita coisa — para vermos se o Mac Catalyst realmente trará toda essa visão mágica da Apple para o mundo, teremos que aguardar os próximos capítulos dessa história. Opiniões?

