Novos iPhones expandem fatia da Apple em mercados importantes, mas não nos EUA ou na China

Já sabemos que o lançamento dos iPhones 11 e 11 Pro foi um sopro de ar fresco para a Apple: os aparelhos foram bem recebidos pela crítica e pelo público, e as vendas iniciais refletiram esse sentimento positivo — colocando a Maçã numa onda de otimismo após a crise dos modelos anteriores. Pois agora a Kantar trouxe números para ilustrar essa concepção.

A firma de pesquisa analisou dados referentes ao terceiro trimestre de 2019, que representa apenas uma semana de vendas dos novos iPhones — ainda assim, o importante é analisar as tendências apresentadas pelos números. De acordo com a Kantar, a Apple ganhou terreno em vários mercados importantes no período: sua fatia de mercado cresceu 10,3% no Japão (para 39,9%) e 4,1% na Austrália (para 39,6%).

A Maçã também viu saltos — menores — nos cinco principais mercados da Europa: Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido. Considerando a média dos cinco países, a Apple teve viu um crescimento de 2%, conquistando 18,9% de market share.

Apesar disso, a Apple perdeu terreno nos mercados mais importantes do mundo — Estados Unidos e China. Na sua terra natal, a Maçã caiu 2%, enquanto no País da Muralha o share teve uma queda de 1,3%. Lá do outro lado do mundo, é fácil explicar a descida: os consumidores chineses estão adotando, cada vez mais, uma posição de preferência por fabricantes locais, especialmente após o início da guerra comercial do país com os EUA. A Apple certamente terá de ser criativa se quiser manter sua fatia no país mais populoso do mundo.

Apesar disso, a Kantar classificou o lançamento dos novos iPhones como extremamente bem-sucedido:

O terceiro trimestre de 2019 viu a Apple lançar a família do iPhone 11, e com apenas uma semana de disponibilidade, os novos modelos representaram 7,4% das vendas totais de iPhones no período. No mesmo período do ano passado, o lançamento dos iPhones XR/XS representou 6,6% das vendas totais dos smartphones. Os novos modelos estão todos vendendo bem, com o iPhone 11, de preço mais moderado, liderando em termos absolutos — mas os modelos Pro não estão muito atrás. As vendas combinadas dos novos produtos estão em alta se comparadas com o lançamento do iPhone XS no ano passado.

Vamos ver, então, como essa situação ficará nos próximos meses.

via 9to5Mac