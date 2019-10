Ainda ontem, falamos aqui sobre como o lançamento dos iPhones 11 e 11 Pro ajudou a Apple a ganhar terreno em alguns mercados importantes ao redor do mundo. Hoje, a Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) chegou com mais alguns dados pertinentes aos novos smartphones da Maçã — e, sem muitas surpresas, as notícias são dignas de comemoração em Cupertino.

A CIRP trouxe estimativas referentes ao mercado americano no quarto trimestre fiscal de 2019 da Apple, encerrado no último dia 28; o período contou com vendas dos novos iPhones somente nas suas duas últimas semanas. Ainda assim, os modelos mais recentes da Maçã conseguiram abocanhar 20% das vendas entre todos os iPhones, o que indica — mais uma vez — que os consumidores abraçaram os últimos lançamentos.

Dividindo os novos modelos, o iPhone 11 obteve a maior fatia das vendas, com 9%; o 11 Pro e o 11 Pro Max ficaram com 6% e 4%, respectivamente. O modelo mais vendido do trimestre, com folgas, foi o iPhone XR: ele representou 36% de todos os smartphones da Maçã comercializados nos EUA no período.

É difícil estabelecer comparações diretas com a performance dos iPhones de 2018, porque a Apple adotou uma estratégia de lançamento diferente no ano passado — à época, o iPhone XR foi lançado algumas semanas depois dos iPhones XS/XS Max, e não chegou a capturar vendas do quarto trimestre fiscal.

Ainda assim, algumas métricas podem ser analisadas. A CIRP nota, por exemplo, que o preço médio de venda do iPhone caiu: a firma estima que o valor esteja atualmente em US$783, contra US$839 em dezembro passado. A queda no valor pode se dar pelo preço mais baixo do iPhone 11 (em relação ao seu antecessor, o XR) e pelo fato de que consumidores estão procurando opções mais baratas de smartphones da Apple.

Vai ser interessante ver como esses números se mostrarão no próximo levantamento da firma, englobando um período inteiro de disponibilidade dos novos modelos. Apostas?

via 9to5Mac