Apple Arcade recebe cinco novos jogos, incluindo Hogwash e Tales of Memo

Mais uma sexta-feira, mais uma leva de novos jogos adicionados ao Apple Arcade — sim, a Maçã continua seguindo à risca sua promessa de alimentar semanalmente sua plataforma de games sob demanda.

Vamos dar uma olhada no que há de novo?

Fallen Knight

Fallen Knight, da Fair Play Studios, é um jogo de ação side-scrolling onde você assume o papel de Lancelot, o famoso cavaleiro da Távola Redonda, num cenário futurista para derrotar uma organização terrorista secreta.

Lifelike: Chapter One

Lifelike: Chapter One, da Kunabi Bros, é uma experiência relaxante: você interage com criaturas de todas as formas e tipos num ambiente calmo e sem grandes desafios. Ótimo para desanuviar.

Yaga

Yaga, da Versus Evil, é um RPG passado nos tempos medievais onde você joga na pele de Ivan, um ferreiro de uma mão só extremamente azarado. A trilha sonora é composta de exemplares do hip-hop romeno, então já sabemos que a experiência aqui é no mínimo lisérgica.

Tales of Memo

Um puzzle da Ten Days, Tales of Memo consiste em vários jogos da memória que você precisa resolver para derrotar seus inimigos.

Hogwash

Reúna os amigos e proteja ou destrua a fazenda: em Hogwash, da Bossa Studios, três pessoas assumem o papel dos porcos, com o objetivo de sujar toda a fazenda com lama, enquanto uma quarta controla o fazendeiro, responsável por manter tudo sob controle. Você pode aproveitar ainda os modos single-player ou de jogo online.

· • ·

Os jogos já estão disponíveis no Apple Arcade para iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV; alguns deles também já foram disponibilizados para Mac. Divirtam-se! 🎮