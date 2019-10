Após o período de pré-venda de uma semana — exclusivo para varejistas parceiras da Maçã —, o Apple Watch Series 5 está agora disponível para compra no Brasil em lojas oficiais da empresa, sejam elas online ou físicas.

Por aqui, além do modelo tradicional, a Apple está comercializando também o Apple Watch Nike e o Apple Watch Edition. Ficou de fora, sem motivo aparente — afinal, ele já foi vendido por aqui no passado —, o Apple Watch Hermès (um relógio criado em parceria com a marca francesa e que traz, além de pulseiras exclusivas, mostradores os quais só podem ser encontrados em tal modelo).

Abaixo você confere os preços dos produtos no Brasil:

GPS, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva, 40mm: R$3.999

GPS, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva, 44mm: R$4.249

GPS + Cellular, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva, 40mm: R$4.899

GPS + Cellular, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva, 44mm: R$5.149

GPS + Cellular, aço inoxidável, pulseira esportiva, 40mm: R$6.499

GPS + Cellular, aço inoxidável, pulseira esportiva, 44mm: R$6.949

GPS + Cellular, aço inoxidável, pulseira estilo milanês, 40mm: R$6.949

GPS + Cellular, aço inoxidável, pulseira estilo milanês, 44mm: R$7.399

Nike+, GPS, alumínio, pulseira esportiva Nike, 40mm: R$3.999

Nike+, GPS, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva Nike, 44mm: R$4.249

Nike+, GPS + Cellular, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva Nike, 40mm: R$4.899

Nike+, GPS + Cellular, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva Nike, 44mm: R$5.149

Edition, GPS + Cellular, titânio, pulseira loop esportiva, 40mm: R$7.399

Edition, GPS + Cellular, titânio, pulseira loop esportiva, 44mm: R$7.849

Edition, GPS + Cellular, cerâmica, pulseira loop esportiva, 40mm: R$11.999

Edition, GPS + Cellular, cerâmica, pulseira loop esportiva, 44mm: R$12.499

Com a chegada do Apple Watch Series 5, o 4 saiu de linha. Mas para quem busca um relógio mais básico, a Apple continua oferecendo o Series 3, que agora custa a partir de R$1.999.

O que mudou?

As diferenças do Series 4 para o 5 não são muitas, é verdade. As mais notáveis são: a chegada de uma tela que sempre fica ligada, uma bússola, o aumento do armazenamento interno de 16GB para 32GB e a introdução de um novo material no modelo Edition (o titânio — lembrando que o modelo de cerâmica já existia no Series 3 e voltou a ser comercializado agora).

Ainda hoje, publicaremos o nosso review completo do Apple Watch Series 5.

Comercial dublado

A Apple Brasil publicou hoje em seu canal do YouTube um comercial dublado do relógio, mas ele ficou bem estranho — especialmente pelo fato de usar imagens sobre o ECG, mas falando somente de frequência cardíaca. Os cortes exagerados que eles fizeram também quebraram totalmente o ritmo do original.

Confira:

E compare com o original, em inglês:

· • ·

Os modelos vendidos no Brasil são equivalentes aos encontrados na Europa e na Ásia. Ainda assim, pela primeira vez, os relógios GPS + Cellular americanos também contam com suporte às bandas 3 e 7, sendo assim compatíveis com o 4G brasileiro.

Até o momento, tanto a Claro quanto a Vivo estão oferecendo suporte aos Apple Watches americanos — e esse cenário tem tudo para permanecer assim. A única duvida não-esclarecida pela Apple fica por conta da garantia de tais modelos (e a empresa oferecerá suporte ao modelo americano no Brasil mesmo ele não sendo homologado em nosso país).