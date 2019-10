Confirmado: Apple Watch Series 5 americano funcionará na Claro e na Vivo!

Desde o lançamento do Apple Watch Series 3 (o primeiro com conectividade celular), os modelos GPS + Cellular do relógio homologados e vendidos no Brasil são os mesmos comercializados na Europa e na Ásia. Ainda que o cenário continue muito parecido com a chegada do Apple Watch Series 5, tivemos neste ano uma mudança importante.

Pela primeira vez, os modelos GPS + Cellular comercializados nos Estados Unidos contam com suporte às bandas 3 (1.800MHz) e 7 (2.600MHz) utilizadas pelas operadoras aqui no Brasil para o 4G — assim como os modelos europeus/asiáticos. Vale ressaltar que nenhum modelo fabricado pela Apple oferece suporte à banda 28 (700MHz APT).

Tecnicamente falando, então, você poderia comprar um relógio com conectividade nos EUA numa boa e usá-lo no Brasil. O problema é que não adianta ser apenas compatível, já que a própria Apple ou as operadoras brasileiras poderiam, de alguma forma, limitar o uso dele em terras brasileiras bloqueando o acesso à rede desses modelos (por eles não serem os vendidos aqui).

Assim que o Apple Watch Series 5 foi lançado, informamos que ele estava funcionando no Brasil apenas na rede da Claro; pouco tempo depois, a Vivo passou a oferecer suporte com a liberação do iOS 13.2 beta 3; paralelamente, usuários não estavam mais conseguindo ativar o relógio na rede da Claro — algo que voltou a funcionar após alguns dias.

Com tantas incertezas, procuramos as operadoras para esclarecer essas dúvidas de uma vez por todas. E temos ótimas notícias: ambas confirmaram ao MacMagazine que vão, sim, oferecer suporte ao Apple Watch Series 5 americano!

Eis a declaração da Claro:

A Claro informa que não possuiu nenhum bloqueio técnico de ativação para o Apple Watch Series 5 para pessoa física.

E a da Vivo:

A Vivo informa que os Apple Watches Series 5 (GPS + Celular) comprados nos Estados Unidos poderão ser ativados em nossa rede com a próxima atualização do iOS, que deve ocorrer em breve.

Vale notar que a TIM está testando o suporte ao Apple Watch e que em breve também passará a comercializar um plano para quem deseja utilizar o relógio na rede dela.

O Claro Sync (plano da operadora para quem tem um relógio GPS + Cellular) custa R$29,90 mensais, enquanto o Vivo Sync sai por R$19,90. Veremos quanto custará o serviço da TIM quando ele for lançado.