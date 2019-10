iPlace abrirá amanhã loja conceito com assistência autorizada no Recife

Recifenses, tremei: no início do mês, falamos aqui sobre a futura inauguração de duas lojas conceito da iPlace na capital pernambucana, especulando se os espaços trariam, também, serviço de assistência autorizada — algo que, inexplicavelmente, não existe na cidade desde o fechamento da iTown.

Pois as boas notícias já estão entre nós: amanhã (26/10), a iPlace inaugurará a primeira dessas duas lojas, no Shopping Recife — e sim, uma assistência autorizada estará presente no espaço!

A festa de inauguração ocorrerá a partir das 12h, mas a fila para a abertura da loja começará a ser formada já no início do funcionamento do shopping, às 9h. Os primeiros clientes receberão benefícios especiais: as 100 primeiras pessoas — além de 25 convidados VIPs — a realizarem compras na unidade terão direito a 15% de desconto à vista (ou 10% em compras parceladas), além de uma capa personalizada e um workshop a ser agendado diretamente com o cliente.

Os clientes de número 126 até 300 receberão, exclusivamente no dia de abertura da loja, 15% de desconto à vista (ou 5% em compras parceladas), um brinde exclusivo iPlace e um workshop. Os descontos em si estarão disponíveis para todos os compradores da loja até o dia 12 de novembro.

A iPlace do Shopping Recife oferecerá, ainda, algumas promoções exclusivas para o dia da inauguração:

iPhone XR de 64GB : de R$4.299 por R$3.499 à vista ou em 10x de R$389;

: de R$4.299 por à vista ou em 10x de R$389; Apple Watch Series 3 de 38mm : de R$1.999 por R$1.499 à vista ou em 10x de R$166,90;

: de R$1.999 por à vista ou em 10x de R$166,90; AirPods: de R$1.599 por R$1.169 à vista ou em 10x de R$129.

Vale notar que, para quem estiver buscando serviço autorizado para algum produto Apple, a melhor ideia é agendar o atendimento entrando em contato direto com a loja no Shopping Recife ou por meio da página de agendamentos da iPlace.

Por fim, outra boa notícia para os recifenses: a segunda loja conceito da iPlace na cidade, no Shopping Riomar, será inaugurada daqui a duas semanas, no dia 9/11. Boas notícias, não? 😉