O Estado é autoritário, controla totalmente a vida das pessoas e a vigilância é total. Seu papel é administrar um edifício residencial, tornando a rotina de todos os inquilinos o mais agradável possível. Simples? Não muito.



Nosso destaque do dia é Beholder, criado pela Creative Mobile. A descrição acima, na verdade, esconde sua verdadeira missão:

O Estado nomeou você para ESPIONAR SEUS INQUILINOS! Sua tarefa primária é observar sorrateiramente seus inquilinos e escutar suas conversas. Você deve IMPLANTAR ESCUTAS nos apartamentos deles quando eles não estiverem em casa, VASCULHAR seus pertences por quaisquer coisas que possam ameaçar as autoridades do Estado, e TRAÇAR O PERFIL deles para seus superiores. Você também deve DENUNCIAR qualquer pessoa capaz de violar as leis ou realizar ações subversivas contra as autoridades do Estado.

Caberá a você decidir o que fazer com as informações obtidas. Denunciar um pai e deixar o filho sozinho? Permitir que atividades ilegais deem um pontapé para atividades regulares? Chantageá-lo para conseguir um pouco de dinheiro para sua família? Escolhas complicadas com resultados complicados.

