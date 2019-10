Seu disco de inicialização do macOS deu problema? Aqui está a solução

Ainda que o processo de instalação do macOS tenha ficado muito mais fácil e intuitivo nos últimos anos, muita gente ainda gosta de manter por perto um disco de inicialização do sistema — isto é, um dispositivo de armazenamento externo, como um pendrive, com um instalador do macOS pronto para ser espetado na sua máquina caso algo dê errado e você precise de uma solução instantânea.

Ao longo dos últimos dias, entretanto, muitos usuários que precisaram acionar seus discos de inicialização depararam-se com um erro: ao tentar iniciar o computador por meio do drive externo, eles receberam mensagens de erro afirmando que aquele arquivo estava danificado e não poderia ser usado para instalar o macOS. O problema ocorreu com instaladores de diversas versões do sistema, desde o Yosemite até o Mojave.

Se você foi um dos usuários atingidos, nada tema: o problema, conforme explicado numa nova página de suporte publicada pela Apple, tem a ver simplesmente com um certificado vencido para esses instaladores.

Como resolver?

Para resolver o problema, você terá de apagar o seu instalador atual e criar um novo, a partir de um novo arquivo de instalação do sistema da sua escolha. Abaixo, listamos os links para download dos instaladores das últimas seis versões do macOS:

Se você já criou um instalador do macOS antes, é provável que saiba o que está fazendo; ainda assim, caso precise de uma ajudinha, basta seguir os passos descritos na seção “Criando um Disco de Inicialização” desse artigo — substituindo, claro, as referências ao macOS Catalina pela versão do sistema que você escolher.

via 9to5Mac