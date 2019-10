Mario Kart Tour ganha novos personagens e pistas; Twitterrific, LumaFusion e outros apps são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos dar uma olhada em tudo?

Mario Kart Tour

Um dos jogos mais bem-sucedidos da história dos dispositivos móveis ganhou mais uma boa atualização com novos personagens e pistas. O chamado Halloween Update de Mario Kart Tour traz velhos conhecidos como Luigi, Waluigi e King Boo, além de dois cenários inéditos no jogo para celulares: Waluigi Pinball e Luigi’s Mansion.

After losing his keys and getting lost on his way to the course, the mustachioed man in green, Luigi, is finally ready to join the race in #MarioKartTour! #LuigiKartTour pic.twitter.com/vsabladfPi — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) October 19, 2019 Depois de perder as chaves e se perder no caminho para a pista, o bigodudo esverdeado, Luigi, está finalmente pronto para se juntar à corrida no #MarioKartTour! #LuigiKartTour

Vale notar que, para obter os novos personagens, você precisará jogar numa máquina virtual de caça-níqueis e ver quais deles você ganhará. Cada conjunto de jogadas na roleta requer uma compra interna no app.

Twitterrific

Enquanto as mudanças na API do Twitter não vêm, um dos clientes mais populares para a rede social do passarinho continua adicionando as novidades que pode. O Twitterrific 6.1 adiciona suporte às novidades do iPadOS 13, como transição automática de visual (para o Modo Escuro) de acordo com as preferência do sistema.

Também é possível abrir múltiplas instâncias do app na mesma tela, para checar várias contas (ou a mesma, em diferentes áreas) ao mesmo tempo. Temos, ainda, outras melhorias e a adição de novos gestos de controle no iPad.

LumaFusion

O poderoso editor de vídeos para iOS/iPadOS, por sua vez, ganhou suporte às novidades introduzidas nas versões mais recentes dos sistemas. Especificamente, é possível agora importar arquivos de vídeo e áudio diretamente de drives externos pelo app Arquivos (Files); os clipes em questão podem ser pré-visualizados e ajustados antes mesmo da importação.

A versão 2.1 do LumaFusion também traz suporte às fontes personalizadas do iOS 13 e adiciona compatibilidade às proporções de tela e às resoluções dos novos iPhones e iPads, para criação rápida de prévias da App Store. Também há melhorias no suporte ao Modo Escuro do iOS/iPadOS 13 e em outras áreas do app.

Pixelmator Pro

O editor de imagens profissional para Mac ganhou um recurso importante para designers que trabalham com impressão. Com o Soft Proof Colors, você pode ver exatamente como uma imagem ficará ao ser convertida para o esquema de cores CMYK, usado pela maioria das impressoras do mundo — basta pressionar as teclas ⌘ Y para ativar o recurso.

Outras novidades na versão 1.5.1 do Pixelmator Pro incluem melhorias nas ações do Automator, agora até 5x mais rápidas ao processar grandes quantidades de imagens, além de otimização do uso de memória no recurso ML Denoise e outros ajustes aqui e ali.

SoundHound

Quem já estiver no iOS 13 agora pode registrar uma conta e fazer o login usando seu próprio ID Apple. Já os usuários do Apple Watch agora também podem usar o SoundHound sem ter que abrir o aplicativo em seus smartphones.

GoPro

O aplicativo oficial das famosas câmeras de ação ganhou suporte à GoPro Max, nova adição da linha capaz de gravar vídeos em 360º. Além disso, há novos recursos para congelar seus quadros favoritos, nivelar a linha do horizonte, definir a velocidade do vídeo e enviar suas criações diretamente para a nuvem (exclusivo para assinantes do GoPro PLUS).