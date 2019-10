Vídeo: o que tenho na tela de Início do meu iPhone?

Atendendo a pedidos de muitos de vocês, no vídeo de hoje lhes trago um “tour” pelas minhas principais telas de Início (Home) do iPhone, para que conheçam todos os apps que eu uso no meu dia a dia.

A proposta do vídeo não é demonstrar cada um deles individualmente, senão ficaria mais longo do que já ficou. Mas, como falo nele, em breve farei vídeos separados sobre alguns desses apps mostrando por que optei por eles e tudo mais. 😉

Aos interessados, lá na descrição do vídeo no YouTube nós colocamos a lista completa de todos os aplicativos não-nativos que são citados no vídeo, com seus respectivos links para a App Store.

Aos que curtirem o vídeo, não esqueçam daquele joinha maroto e de compartilhá-lo com parentes e amigos que possam se interessar pelo conteúdo! E assinem o nosso canal para que sejam notificados sempre que pintarem novos vídeos por lá. 😊