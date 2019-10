A Apple anunciou nesta semana, por meio do seu site chinês, que foi a primeira empresa a receber um prêmio do Institute of Public & Environmental Affairs (IPE) pelos esforços em prol do meio ambiente na China, especificamente por suas contribuições para tornar toda a sua cadeia de fornecedores mais sustentável.

O prêmio, que parte da análise do Índice de Transparência das Informações Corporativas (Corporate Information Transparency Index, ou CITI), condecora os esforços ambientais da companhia depois de ela ter ficado em primeiro lugar no ranking nos últimos cinco anos. Como parte do recebimento desse prêmio, a Maçã ressaltou que trabalhará para ajudar a “promover a gestão ambiental no país”.

Na realidade, a companhia já está trabalhando nesse sentido: como informamos, a empresa inaugurou três novos parques eólicos na China, além de anunciar um fundo milionário para a geração de energia limpa por lá. Além disso, a Maçã se uniu à IPE para apoiar e executar projetos que “reduzirão os impactos ambientais fora de sua própria cadeia de fornecedores” — o que é extremamente positivo, uma vez que a gigante de Cupertino também se esforça para que suas parceiras sejam sustentáveis em suas atividades.

O diretor administrativo da Apple na Grande China, Ge Yue, disse que o prêmio representa o objetivo da Maçã de produzir não apenas os melhores produtos, mas também os mais benéficos:

Sempre acreditamos que, para criar os melhores produtos do mundo, precisamos criar os produtos que são mais benéficos também. Por esse motivo, estamos comprometidos em promover o desenvolvimento de produções inteligentes e sustentáveis. Sou muito grato ao diretor Ma Jun e ao IPE por sua cooperação conosco. Acreditamos que, através dos nossos esforços conjuntos, seremos capazes de alcançar maiores conquistas na proteção da Terra e de seus importantes recursos.

No comunicado, a Apple também divulgou que seu projeto de água limpa na China ajudou seus fornecedores a economizarem mais de 25 bilhões de galões de água. Ademais, a empresa enfatizou que mais de 40% de seus parceiros estão comprometidos no uso de fontes energéticas renováveis em suas produções.

via Apple World Today