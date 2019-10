Como adicionar e gerenciar widgets no iPhone e no iPad

É muito provável que você já tenha ouvido falar ou mesmo usado os widgets no seu iPhone ou iPad. Esse recurso foi implementado no iOS 8 e, desde então, recebeu uma ou outra melhoria até chegar ao que é hoje.

Naturalmente, muitos usuários provavelmente nem lembram da existência de tal “atalho” (é importante não confundi-lo com o app Atalhos) — ou então consideram que eles não passam de uma “poluição visual”. De fato, cada desenvolvedor pode imaginar um widget para o seu app da forma que bem entender, o que pode tornar o conjunto final um tanto quanto bagunçado.

Independentemente dos gostos particulares, o fato é que, quando bem utilizados, os widgets podem ser ótimas ferramentas para otimizar ações ou mesmo verificar com mais praticidade informações atualizadas de algum app. Para isso, veremos como adicionar e gerenciar essa opção a seguir.

Acessar a aba “Visualização Hoje”

Há duas formas de acessar os widgets: pela tela bloqueada ou tela de Início. No primeiro caso, o usuário deve ativar a opção (Ajustes » Face ID/Touch ID e Código » Visualização Hoje) para acessar a aba “Visualização Hoje” mesmo com o iPhone/iPad bloqueado.

No caso da tela de Início, basta deslizar para a direita a partir da tela principal do iPhone para acessar a aba “Visualização Hoje”. No iPadOS 13, é possível manter essa aba sempre ativa para visualização quando o tablet estiver na horizontal; para isso, vá em Ajustes » Tela e Brilho » Layout da Tela de Início Maior » Manter a Visualização Hoje na Tela de Início.

Adicionar e ordenar widgets

Acesse a aba “Visualização Hoje” no iPhone e no iPad para adicionar e alterar a ordem dos widgets instalados, em seguida:

Desça até o fim da exibição de widgets e toque no botão “Editar”; Na janela de edição, toque no símbolo (+) para adicionar os seus widgets favoritos ou no símbolo (-) para removê-los. Arraste para cima ou para baixo as três faixas ao lado do nome de um widget para reordená-los.

No modo “Manter na Tela de Início” do iPadOS 13, é possível, ainda, fixar widgets favoritos para que eles sempre fiquem no topo dos demais — recurso bem útil caso você use dezenas deles.

Expandir detalhes

Em alguns casos, os widgets podem exibir mais ou menos detalhes — para verificar se todo o conteúdo é sendo exibido (ou se ele tem a opção para mostrar mais informações), basta verificar se o seu bloco possui uma seta apontada para a esquerda ou para baixo; se ela estiver para o lado, então o widget não está exibindo todo o conteúdo cabível; se estiver para baixo, então você está vendo tudo.

· • ·

Caso essa seja sua primeira vez organizado os widgets, é provável que você vá gastar algum tempo analisando o seu fluxo de trabalho para melhor adaptá-los às suas necessidades. Na maioria das vezes, eles economizam tempo por não requererem que o usuário abra o app para executar determinadas ações, inclusive de recursos do próprio iOS, como Calendário, Podcasts, Atividade, entre outros.

Gostou dessas dicas? Confira outros tutorais sobre recursos do iOS, do iPadOS, do macOS, do watchOS e do tvOS na nossa seção de tutoriais.