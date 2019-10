Donos de iPhones 5 devem atualizar para o iOS 10.3.4 até o dia 3 de novembro

Calma, calma; você não está lendo errado. Hoje realmente é 27 de outubro de 2019 e sim, estamos falando do iPhone 5.

A novidade é que os donos dessa geração do iPhone deverão atualizar para o iOS 10.3.4 — liberado em julho passado, junto ao iOS 12.4 — no mais tardar em 3 de novembro, caso contrário não conseguirão mais acessar a App Store, o iCloud, emails, a web e outros serviços.

Vale lembrar que o iOS 11 em diante não é mais compatível com o iPhone 5, portanto essa é a última versão que pode ser instalada nele.

Conforme explica a Apple em um novo artigo de suporte:

A partir da 0h (UTC) de 3 de novembro de 2019, o iPhone 5 necessitará de uma atualização do iOS para manter a localização exata do GPS e para continuar a usar funcionalidades que dependem de data e hora corretas, incluindo App Store, iCloud, emails e navegação web. Esta atualização é necessária devido ao problema de contagem de tempo do GPS que começou a afetar produtos com GPS de outros fabricantes no dia 6 de abril de 2019. Os dispositivos Apple com esse problema não serão afetados até pouco antes da 0h (UTC) de 3 de novembro de 2019.