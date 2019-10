Alguns HomePods pararam de funcionar ao atualizar para o iOS 13.2

Hoje, como informamos, a Apple liberou o iOS/iPadOS 13.2, bem como o iOS 12.4.3, o tvOS 13.2 e audioOS 13.2 (software que equipa o HomePod). Paralelamente, pouco depois da chegada desses sistemas, o Apple Music parou de funcionar para alguns clientes ao redor do mundo.

Só que a coisa não parece ter sido apenas com o Apple Music, não. Segundo alguns relatos de leitores do MacMagazine, a App Store e a iTunes Store também parecem ter sofrido com o problema (já resolvido, é bom notar). Aparentemente, estamos falando de um problema na Akamai, empresa que hospeda alguns serviços da Apple e de outras empresas como Trello, Steam, etc. em seus servidores.

E, juntando a liberação de novos sistemas com um possível problema nesses servidores utilizados pela Maçã, podemos ter encontrado o motivo de alguns HomePods terem parado de funcionar justamente enquanto estavam fazendo o upgrade para o software 13.2.

Nem todos os usuários que fizeram o update foram afetados, é claro — eu mesmo fiz a atualização aqui enquanto o problema do Apple Music estava acontecendo e tudo está funcionando perfeitamente —, mas alguns podem ter sido “premiados” nessa loteria. E as consequências disso não são boas, não…

Como o HomePod simplesmente parou de funcionar — ele fica mostrando um “redemoinho” branco no topo, numa espécie de loop — usuários estão entrando em contato com a Apple, que está trocando as unidades defeituosas.

Só que, como o HomePod não é vendido oficialmente aqui no Brasil, a Apple não oferece suporte a ele. Então, caso você seja dono de um HomePod e não tenha feito ainda o upgrade para o iOS 13.2, minha recomendação é que espere pelo menos até amanhã para que tudo seja realmente normalizado por lá, para não correr nenhum risco. Qualquer novidade, obviamente, avisaremos aqui.

