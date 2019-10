Apple Music está fora do ar para alguns usuários [atualizado: problema solucionado!]

Segundo a página Status do Sistema da Apple, o Apple Music e a rádio online gratuita Beats 1 estão passando por instabilidades. A empresa informou que alguns usuários estão enfrentando problemas com tais serviços — paralelamente, o MacMagazine já recebeu diversos relatos de leitores informando que o serviço está parcial ou completamente fora do ar.

Algumas pessoas estão conseguindo ouvir músicas via streaming, por exemplo, mas não conseguem baixar nada em modo offline. Outros nem sequer conseguem usufruir do serviço, sendo levados à tela de assinatura dele.

Como a indisponibilidade do Apple Music aconteceu perto do lançamento do iOS 13.2, alguns usuários estão atualizando e achando que o update tem a ver com essa indisponibilidade. Além disso, há relatos de donos de HomePods afirmando que ele está de alguma forma “danificando” o alto-falante, por exemplo — afinal, ele serve basicamente para escutar músicas do Apple Music —, o que provavelmente não procede.

O problema começou às 14h30 e já se estende por algumas boas horas — veremos quando tudo voltará ao normal.

Atualização, por Rafael Fischmann 28/10/2019 às 18:13

Pouco mais de três horas após o início do problema, a Apple afirma agora que já está tudo solucionado e de volta à normalidade. Ufa! 😅