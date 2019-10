A área de automação residencial tem um potencial extremo, mas infelizmente a Apple não consegue acompanhar o mercado (pelo menos por enquanto). Além de oferecer a plataforma HomeKit, a gigante de Cupertino dispõe de poucos gadgets residenciais, dos quais podemos contar apenas a Apple TV (que integra o app Casa) e o HomePod.

Essa situação, no entanto, poderá mudar: segundo uma nova matéria de Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple está aumentando as suas contratações para a equipe de hardware e software do HomeKit, possivelmente para “recuperar o atraso da companhia” nesse nicho tecnológico, o qual é dominado pelo Google e pela Amazon.

Mais precisamente, a Maçã está buscando engenheiros para trabalhar em algum(ns) possível(s) dispositivo(s) para além do seu alto-falante inteligente — o qual por si só já é um sinônimo de limitação, uma vez que ele está disponível em pouquíssimos países. Mercadologicamente, o HomePod corresponde apenas por 2,1% do mercado de alto-falantes inteligentes disponíveis.

Gurman relatou, ainda, que a Apple explorou uma “grande variedade” de acessórios domésticos inteligentes, incluíndo módulos que podem abrir e fechar janelas automaticamente, mas que esses projetos foram aparentemente suspensos.

Mais do que gadgets da Maçã, a própria plataforma do HomeKit ainda é limitada: atualmente, mais de 450 acessórios domésticos inteligentes são compatíveis com a Siri, contra 85.000(!) que suportam a Alexa, da Amazon e 10.000 que oferecem suporte ao Google Assistente — números que certamente também não deixam a gigante de Cupertino contente.

A empreitada está sendo atribuída ao ex-diretor de tecnologia da Mozilla, Andreas Gal — que entrou para a Apple no ano passado, após a aquisição do Silk Labs pela gigante de Cupertino. Desde a sua contratação, o executivo tem trabalhado para agitar e dar fôlego aos projetos da Maçã, inspirando-se na plataforma do Silk Labs que usa inteligência artificial para conectar múltiplos dispositivos residenciais.

Será mesmo? Veremos.

via MacRumors