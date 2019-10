Futuros iPhones poderão adotar tela com a mesma tecnologia da do Apple Watch

Em 2018, quando lançou o Apple Watch Series 4, a Maçã adotou — pela primeira vez em um produto — uma tela OLED LTPO. OLED quer dizer organic light-emitting diode (ou diodo emissor de luz orgânico), enquanto LTPO significa low-temperature polycrystalline oxid (ou óxido policristalino de baixa temperatura).

Tal tecnologia é responsável por um consumo mais baixo de energia, o que é ótimo para o relógio. Atualmente, como sabemos, os smartphones da Maçã usam telas OLED (iPhones 11 Pro e 11 Pro Max) e LCD (iPhone 11). Mas isso futuramente poderá mudar.

Para termos uma ideia, a tecnologia LTPO usa cerca de 15% menos de energia do que a LTPS (low-temperature polysilicon, ou polissilício para baixa temperatura), que hoje equipa os smartphones da Apple. Mas segundo o The Elec, a Apple está planejando utilizar tal tecnologia também no iPhones.

No Apple Watch Series 5, é essa tela de LTPO que viabilizou a chegada de uma tela sempre ativa — cuja taxa de atualização (refresh rate) varia de 60Hz para apenas 1Hz. Hoje mais cedo trouxemos outro rumor referente a futuras telas “ProMotion” com até 120Hz em iPhones, então quem sabe um boato tenha a ver com o outro…

Quem poderá cruzar o caminho da Apple novamente nessa história toda é a Samsung Display, a qual pela primeira vez conseguiu desenvolver e produzir tais painéis em massa. Atualmente, quem fornece a tela do Apple Watch para a Maçã é a LG Display (com base em um projeto da própria Apple). A Samsung Display, no entanto, parece ter desenvolvido uma tecnologia LTPO proprietária.

Caso a Apple realmente pense em expandir o uso da tecnologia LTPO para iPhones, muito provavelmente terá que iniciar uma conversa com a Samsung Display já que o nível de produção do smartphone é incrivelmente superior ao do relógio; desta forma, ela precisará de mais e mais fornecedoras para “dar conta do recado”.

via MacRumors