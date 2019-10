iOS/iPadOS 13.2 e tvOS 13.2 estão agora disponíveis! [atualizado: HomePod]

Abram alas para as mais novas atualizações da Apple! 😃

Depois de um bom período de testes, a empresa disponibilizou hoje as versões finais do iOS 13.2 (compilação 17B84 ), do iPadOS 13.2 (idem) e do tvOS 13.2 ( 17K82 ).

O iOS 13.2 é significativo por trazer, para os iPhones 11 e 11 Pro [Max], a tecnologia Deep Fusion no app câmera — explicamos o recurso em detalhes nesse artigo, mas basicamente você pode esperar imagens ainda melhores e mais definidas após a atualização por conta de uma boa ajudinha do aprendizado de máquina.

A atualização também traz (tanto no iOS quanto no iPadOS) algumas outras melhorias menores, como uma opção para apagar aplicativos pelo menu do Haptic Touch, o recurso de apagar gravações da Siri, acesso fácil às configurações básicas de gravação de vídeo e 59 novos emojis.

O iOS/iPadOS 13.2 também é bastante importante pois, com o lançamento dos AirPods Pro, o novo sistema é necessário para configuração e utilização dos novos fones de ouvido.

Abaixo, as notas de liberação do iOS 13.2:

O iOS 13.2 apresenta o Deep Fusion, um sistema avançado de processamento de imagem que usa o Mecanismo Biônico Neural do A13 para capturar imagens com textura, detalhes e redução de ruído significativamente melhores no iPhone 11, no iPhone 11 Pro e no iPhone 11 Pro Max. Recursos adicionais incluem emojis atualizados e adicionais, Ler Mensagens nos AirPods, compatibilidade com AirPods Pro, Vídeo Seguro do HomeKit, roteadores compatíveis com HomeKit e novos ajustes de privacidade da Siri. Esta atualização também contém correções de erros e melhorias.

Câmera

• O Deep Fusion para iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max usa o Mecanismo Biônico Neural do A13 para capturar diversas imagens com várias exposições, executar uma análise pixel por pixel e fundir as partes de qualidade mais alta das imagens, resultando em fotos com textura, detalhes e redução de ruído significativamente melhores, especialmente em cenas com níveis de iluminação de médio a baixo;

• Possibilidade de alterar a resolução do vídeo diretamente do app Câmera no iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Emojis

• Mais de 70 emojis novos ou atualizados, incluindo animais, comidas, atividades, novos emojis de acessibilidade, emojis de gênero neutro e seleção de tons de pele em emojis de casais.

Compatibilidade com AirPods

• Ler Mensagens com a Siri para ler as mensagens recebidas em voz alta nos AirPods;

• Compatibilidade com AirPods Pro.

App Casa

• O Vídeo Seguro do HomeKit permite que você capture, armazene e visualize privadamente vídeos criptografados das suas câmeras de segurança e apresenta a detecção pessoas, animais e veículos;

• Roteadores compatíveis com HomeKit deixam você no controle daquilo que os seus acessórios do HomeKit comunicam pela internet ou na sua casa.

Siri

• Ajustes de privacidade para controlar sua ajuda no melhoramento da Siri e do Ditado ao permitir que a Apple armazene o áudio das interações com a Siri e o Ditado;

• Opção para apagar o histórico da Siri e do Ditado nos Ajustes da Siri.

Esta atualização também inclui correções de erros e outras melhorias:

• Corrige um problema que poderia impedir que senhas fossem preenchidas automaticamente em apps de terceiros;

• Resolve um problema que poderia impedir que o teclado aparecesse ao usar a Busca;

• Aborda um problema em que passar o dedo para ir para o início poderia não funcionar no iPhone X e posteriores;

• Corrige um problema em que o app Mensagens enviava uma única notificação quando a opção para repetir alertas encontrava-se ativada;

• Aborda um problema em que o app Mensagens poderia mostrar o número de telefone em vez do nome de um contato;

• Resolve um problema que fazia com que o app Contatos fosse aberto no contato aberto anteriormente em vez da lista de contatos;

• Corrige um problema que poderia impedir que anotações da Marcação fossem salvas;

• Resolve um problema em que notas salvas poderiam desaparecer temporariamente;

• Corrige um problema em que o Backup do iCloud poderia não ser concluído com sucesso depois de tocar em Fazer Backup Agora nos Ajustes;

• Melhora o desempenho ao usar o Assistive Touch para ativar o Seletor de Apps.