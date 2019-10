Promoções do dia na App Store: Geofency Time Tracking, Home – Unique Horror Adventure, Glory of Generals e mais!

Começando mais uma semana com a nossa seleção de promoções nas App Stores!

O destaque do dia fica para o aplicativo Geofency Time Tracking, desenvolvido por Karl Heinz Herbel. Trata-se de uma ferramenta de acompanhamento automático da sua localização, perfeito para quem deseja acompanhar de perto o tempo que ficou em determinados lugares.



Já imaginou não ter mais que fazer o controle dos seus horários de chegada/partida, ou que as luzes da sua casa se acendam de forma automática (com acessórios compatíveis com o recurso)? Não imagine mais! O aplicativo é perfeito para acompanhar horas de trabalho, visitas a clientes e o tempo gasto nos momentos mais diversos do seu dia, tudo de forma automática.

Otimizado para reduzir o consumo de bateria, o Geofency conta com estatísticas agrupadas por períodos, apresentações em mapas e a possibilidade de exportação dos seus eventos em formato compatível com o Excel ou o Numbers.

Curtiu? Aproveite a oferta!

Abaixo outros aplicativos e jogos que, juntos, somam R$45 de desconto:

Apps para iOS

Jogo de terror.

Jogo de estratégia.

Utilitário para imagens.

Joguinho casual.

Suas séries favoritas.

App para macOS

Jogo de estratégia.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😀