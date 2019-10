Já faz algum tempo desde a última vez em que falamos sobre os (supostos) vindouros acessórios de rastreamento da Apple, que farão uso do chip U1 dos novos iPhones e deverão ser apresentados em algum momento dos próximos meses (ou… dias). Pois hoje nosso amigo Guilherme Rambo, do 9to5Mac, descobriu uma informação importante sobre eles.

Vasculhando arquivos internos do recém-lançado iOS 13.2, Rambo encontrou referências a uma tal de “AirTag” — o que, se as suspeitas se confirmarem, deverá ser o nome do tal rastreador.

A pasta com os arquivos referentes às “AirTags” ainda não tem outras informações — por enquanto, ela é preenchida temporariamente com imagens dos AirPods. Mas os nomes dos arquivos no diretório dão alguns sinais: um pequeno vídeo sugere que os dispositivos terão um recurso chamado “Battery Swap”, que provavelmente refere-se à capacidade dos rastreadores de ter suas baterias trocadas facilmente.

Outro arquivo encontrado na pasta indica que o funcionamento das “AirTags” será semelhante ao dos AirPods (e dos AirPods Pro, agora): bastará aproximar um rastreador do seu iPhone para que o celular reconheça o acessório e o conecte automaticamente. A partir daí, você poderá prender o dispositivo em qualquer objeto que queira rastrear — carteira, chaves, bolsa, bicicleta ou o que for — e relaxar.

O MacRumors, inclusive, conseguiu uma imagem do processo de configuração do acessório:

O que ainda não se sabe é quando o acessório será oficialmente apresentado. Com o lançamento dos AirPods Pro hoje e a chegada da Apple TV+ na sexta-feira, já há especulações de que a Maçã está planejando uma “semana de lançamentos”, anunciando uma novidade por dia — talvez trazendo o novo MacBook Pro, os novos iPads Pro e as “AirTags” no bolo. Teremos de aguardar para saber, entretanto.

Smart Battery Case

As informações sobre as “AirTags” não foram as únicas novidades descobertas por Rambo, entretanto. Ainda nas entranhas do iOS 13.2, o desenvolvedor conseguiu encontrar as primeiras imagens oficiais das (supostas) Smart Battery Cases para os iPhones 11 e 11 Pro [Max]. Vejam só:

Como é possível notar, não há muitas surpresas aqui: os acessórios continuam basicamente iguais em relação às versões anteriores, com a única diferença visível no recorte maior para o módulo de câmeras crescido. De resto, as novas Smart Battery Cases deverão funcionar exatamente da mesma forma como acontece hoje.

Se os novos acessórios também serão lançados esta semana — ou se ficarão mais para o fim do ano —, teremos de aguardar para ver.