O Spotify anunciou hoje que alcançou 113 milhões de assinantes pagantes no terceiro trimestre fiscal, ante 108 milhões em 30 de junho. A contagem de usuários ativos (que usam a versão premium e gratuita do serviço) da plataforma também subiu, para 248 milhões.

Em uma carta para seus acionistas, a empresa afirmou que o crescimento mensal é aproximadamente 2x maior do que aquele registrado pelo Apple Music, e que o engajamento do usuários com o serviço é igualmente superior ao do concorrente:

Continuamos nos sentindo muito bem com nossa posição competitiva no mercado. Em relação à Apple, os dados publicamente disponíveis mostram que estamos recebendo aproximadamente o dobro de assinantes por mês. Além disso, acreditamos que nosso engajamento é aproximadamente duas vezes maior e nossa rotatividade está na metade da taxa [do Apple Music].

Os últimos dados sobre o crescimento do Apple Music foram divulgados em junho passado, quando o serviço havia atingido a marca de 60 milhões de assinantes — logo, exceto se os números não tiverem mudado muito de lá para cá, é vero que o Spotify está caminhando para bater o dobro de assinantes (novamente) pagos da plataforma de streaming de músicas da Maçã.

No geral, os resultados do terceiro trimestre do Spotify são muito bons para a empresa, que “atendeu ou superou” as expectativas quanto ao crescimento de assinantes. De fato, a empresa acha que os números relacionados à adoção do Spotify Podcasts são quase “bons demais para ser verdade”.

Para os ouvintes de música que escutam podcasts, estamos vendo um envolvimento maior e uma conversão maior da versão gratuita para o Premium. Alguns dos aumentos são extraordinários, quase bons demais para ser verdade. Estamos trabalhando para verificar todos os dados para provar a causalidade, e não apenas a correlação dos fatos.

O Spotify introduziu uma série de recursos para aumentar a adoção e o engajamento na sua plataforma, como novas playlists, o próprio Spotify Podcasts e a ampliação do período de testes para 90 dias — o qual a empresa acredita que oferecerá benefícios positivos para o crescimento e a retenção de usuários no futuro.

Por outro lado, alguns analistas sugerem que o crescimento do Spotify tem um custo; segundo a BNN Bloomberg, o serviço está gastando muito mais do que o Apple Music e até mesmo a Amazon (que também cresce a passos largos) para manter a sua liderança no setor.

Enquanto isso, a Maçã adiciona uma outra novidade ao Apple Music, a exemplo de novos programas e playlists; entretanto, uma possível mudança que possa reunir ainda mais assinantes para o serviço seria a criação de um pacote de assinaturas que contemple o Apple Music, o Apple TV+, o Apple Arcade e até mesmo o Apple News+, como comentamos no ano passado — a empresa, porém, estaria enfrentando problemas com as gravadoras para seguir com esse plano.

Bem, eles que lutem… 😝

via MacRumors