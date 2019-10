Após apresentar a sua nova playlist “Novidades do dia”, o Apple Music disponibilizou um novo programa na rádio online gratuita Beats 1 voltado para a descoberta de novas músicas, o “New Music Daily” — curado e apresentado pelo diretor global do serviço, Zane Lowe.

O novo programa tem a finalidade de apresentar as maiores novidades da música, além de incluir entrevistas e comentários com artistas em destaque.

A música se move rapidamente. Para acompanhar os fãs famintos e os criadores incansáveis, o Apple Music lançou a playlist “Novidades do dia”, com as melhores indicações e as músicas mais recentes do pop, hip-hop, latino e muito mais. O New Music Daily, transmitido ao vivo pelo Apple Music toda sexta-feira, traz essa playlist à vida: apresentado por Zane Lowe, o programa inclui entrevistas com os artistas mais importantes da atualidade, comentários pontiagudos e, claro, todas as novas músicas que você precisa ouvir agora.

O primeiro episódio estreou na sexta-feira passada e tem pouco mais de uma hora; nele, Lowe entrevistou Selena Gomez (que lançou duas novas músicas na semana passada) e Chris Martin, do Coldplay — além de destacar uma variedade de músicas. Os assinantes do Apple Music também podem ver uma prévia da entrevista com a cantora Taylor Swift e com o rapper Kanye West na página do New Music Daily.

Os novos episódios serão lançados semanalmente, às sextas-feiras; os ouvintes podem acompanhar a programação da Beats 1 ao vivo, de graça, ou sob demanda — mesmo não tendo uma assinatura do Apple Music.

via MacStories