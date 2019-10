Bem a tempo da estreia do Apple TV+

Faltando apenas três dias para o lançamento do Apple TV+, a Maçã continua expandindo o acesso ao aplicativo que é o portal de entrada para o seu futuro serviço de streaming (e para a sua experiência multimídia como um todo).

Refiro-me, claro, ao aplicativo Apple TV, que foi lançado há alguns meses para Smart TVs da Samsung, depois chegou aos dispositivos Roku e, na última semana, foi disponibilizado para o Amazon Fire TV Stick. Agora, mais um avanço.

Segundo informações do 9to5Mac, a Apple disponibilizou a primeira versão do aplicativo para Smart TVs recentes da Sony. Ainda não há uma lista definitiva dos modelos que receberão o app, mas a princípio, todos os aparelhos que trazem suporte ao AirPlay 2 — como as séries Z9G, A9G e X950G, todas de 2019 — deverão poder usufruir da novidade.

Para obter o aplicativo Apple TV, basta atualizar o firmware do seu aparelho (caso ele seja compatível, claro); aparentemente, a Sony está liberando a atualização gradativamente e deverá cobrir todos os usuários ao longo dessa semana. Como as fontes ouvidas pelo 9to5Mac são brasileiras, é provável que o update já esteja desembarcando por aqui.

Alguém já usufruindo da novidade? Contem suas experiências logo abaixo!