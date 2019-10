Após três versões beta do macOS Catalina 10.15.1 e cinco do watchOS 6.1, a Apple finalmente liberou agora as compilações finais ( 19B88 e 17S84 , respectivamente) dos seus sistemas operacionais do Mac e do Apple Watch. Aliás, com a liberação do watchOS 6.1, donos de Apple Watches Series 1 e 2 finalmente poderão instalar o novo sistema!

Além do watchOS 6.1, a Maçã liberou também a versão 5.3.3 do watchOS (compilação 16U620 ) — especificamente para quem ainda não atualizou o iPhone para o iOS 13.

Como de costume, as atualizações trazem correções e melhorias gerais para ambos os sistemas operacionais. Além disso, quem adquiriu os recém-lançados AirPods Pro deverá atualizar para usar os novos fones de ouvido sem fio da Maçã — ontem, como informamos, a empresa disponibilizou o iOS/iPadOS 13.2, bem como o tvOS 13.2

Novidades

O macOS Catalina 10.15.1, especificamente, adiciona novas opções de filtros (favoritos, editados, fotos, vídeos e palavras-chave) ao modo de visualização “Todas as Fotos” do app Fotos, além de poder exibir títulos em imagens. Essa versão também corrige um problema no qual o Safari poderia parar de responder ao tentar usar o Apple Pay na web e implementa o suporte à arquitetura RDNA da AMD.

Eis as notas de liberação do macOS 10.15.1:

A atualização do macOS Catalina 10.15.1 inclui emojis novos e adicionais, compatibilidade com AirPods Pro, Vídeo Seguro do HomeKit, roteadores compatíveis com HomeKit e novos ajustes de privacidade da Siri, além de correções de erros e melhorias. Emojis • Mais de 70 emojis novos ou atualizados, incluindo animais, comidas, atividades, novos emojis de acessibilidade, emojis de gênero neutro e seleção de tons de pele em emojis de casais. AirPods • Apresenta compatibilidade com AirPods Pro. App Casa • O Vídeo Seguro do HomeKit permite que você capture, armazene e visualize privadamente vídeos criptografados das suas câmeras de segurança e apresenta a detecção pessoas, animais e veículos;

• Roteadores compatíveis com HomeKit permitem que você controle como os seus acessórios do HomeKit se comunicam pela internet ou na sua casa;

• Adiciona compatibilidade com alto-falantes compatíveis com AirPlay 2 em cenas e automações. Siri • Ajustes de privacidade para controlar sua ajuda no melhoramento da Siri e do Ditado ao permitir que a Apple armazene o áudio das interações com a Siri e o Ditado;

• Opção para apagar o histórico da Siri e do Ditado nos Ajustes da Siri. Esta atualização também inclui correções de erros e melhorias: • Restaura a possibilidade de visualizar nomes de arquivos na visualização Todas as Fotos do app Fotos;

• Restaura a possibilidade de filtrar por favoritos, fotos, vídeos, editados e palavras‑chave na visualização Dias do app Fotos;

• Corrige um problema onde o app Mensagens enviava uma única notificação quando a opção para repetir alertas encontrava-se ativada;

• Resolve um problema que fazia com que o app Contatos fosse aberto no contato aberto anteriormente em vez da lista de contatos;

• Resolve problemas que poderiam ocorrer no app Música ao mostrar playlists dentro de pastas e músicas recém‑adicionadas na lista de Músicas;

• Melhora a confiabilidade da migração dos bancos de dados da biblioteca do iTunes para os apps Música, Podcasts e TV;

• Corrige um problema onde os títulos baixados não podiam ser vistos na pasta Downloads do app TV.

E a do watchOS 6.1:

O watchOS 6.1 apresenta compatibilidade com os AirPods Pro e inclui melhorias e correções de erros. Esta atualização também traz o watchOS 6 para o Apple Watch Series 1 e o Series 2.

Como atualizar para o macOS Catalina 10.15.1

Para atualizar o seu Mac, basta abrir as Preferências do Sistema e clicar em “Atualização de Software” — o update aparecerá ali e, depois, é só seguir as instruções.

Como atualizar para o watchOS 6.1

Para atualizar o Apple Watch, é possível fazê-lo diretamente pelo relógio — caso você já esteja rodando o watchOS 6.

Abra o app Ajustes e vá em Geral » Atualização de Software.

Caso queira, também é possível aplicar a atualização pelo iPhone.

Basta abrir o aplicativo Watch e, na aba “Meu Relógio”, ir em Geral » Atualização de Software.

Lembrando que o Apple Watch deve estar com pelo menos 50% de bateria para instalar a atualização e estar conectado a uma fonte de energia durante todo o processo.