A Xiaomi não é totalmente nova no mercado de vestíveis, uma vez que a sua subsidiária Huami mergulhou nesse nicho com o Amazfit Bip, um dos smartwatches que concorrem diretamente com o Apple Watch. Em agosto passado, a mesma empresa lançou outra versão do Amazfit, mas somente agora a gigante chinesa produzirá, de fato, um gadget vestível sob o nome da sua marca principal: o Mi Watch.

O nome não se assemelha ao das Mi Bands por acaso: as pulseiras inteligentes da Xiaomi foram fundamentais não só para moldar o mercado de smartfitness (ao lado do Apple Watch), mas o desenvolvimento do próspero smartwatch da fabricante chinesa.

Como já deve ter dado para perceber, não tem como falar da novidade da Xiaomi sem citar o popular vestível da Apple. Isso porque, obviamente, o Mi Watch se inspira no Apple Watch — assim como o Amazfit. Na imagem oficial do produto, divulgada antecipadamente pelo próprio CEO da Xiaomi, Lei Jun, é possível ver um relógio com formato quadrado e bordas arredondadas, além de dois botões laterais: uma Digital Crown um giratório e outro fixo.

Na publicação, Jun confirmou que o novo smartwatch será disponibilizado nas cores preta e prateada, além de divulgar que o gadget será anunciado daqui a uma semana, no dia 5 de novembro.

Quanto às especificações do vestível da Xiaomi, tudo indica que o Mi Watch incluirá conectividade celular (a partir de chips eSIM), suporte a GPS, NFC, Wi-Fi e SoC integrado Snapdragon Wear 3100, da Qualcomm. Aparentemente, a Xiaomi está prometendo uma bateria monstruosa para o dispositivo, a qual trabalhará em conjunto com um possível sistema operacional próprio da Xiaomi para uma melhor performance.

Em outras notícias da Xiaomi, a fabricante sugeriu que pelo menos um modelo da próxima série Mi TV 5 terá uma tela 4K com ponto quântico e gama de cores de até 108%. Ademais, é provável que a companhia também apresente o novo smartphone Mi CC9 Pro na próxima semana.

Depois do caso envolvendo os “Mimojis” (os quais a Xiaomi negou ter “feito igual”), agora já não vale dizer mais nada, honestamente…

via GSM Arena