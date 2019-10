Lá se vão pouco mais de 24 horas desde que a Apple apresentou sua nova arma para (tentar) manter a primazia no segmento de fones de ouvido sem fio — tempo suficiente para que a concorrência mostre, também, suas cartas na manga. Hoje, foi a vez da Razer.

A fabricante de hardware gamer apresentou os Hammerheads True Wireless, seus primeiros fones de ouvido sem fio à la AirPods. Eles têm, inclusive, o mesmo estilo de encaixe “universal”, feito com plástico rígido (embora a Razer mande na caixa revestimentos em silicone opcionais, para maior conforto) e a proposta de não isolarem completamente o ruído do mundo exterior, deixando você até certo ponto atento ao que existe à sua volta.

Um dos pontos de diferenciação que a Razer está tentando trazer em sua nova criação é um chamado “Modo Gaming“, que pode ser ativado por meio de um app para iOS/Android e reduz significativamente a latência dos fones, para 60ms. Isso é importante, como o próprio nome do recurso já diz, para a experiência dos jogos — um dos problemas comuns de fones Bluetooth é justamente a alta latência (isto é, um atraso entre o que você vê na tela e o som correspondente), e a fabricante afirma ter resolvido isso com uma versão especial do Bluetooth 5.0.

Os Hammerheads contam com controles por toque na parte externa dos fones, e são resistentes a água e suor — algo que não se pode dizer dos AirPods tradicionais. A bateria é suficiente para 3 horas de reprodução, e, considerando as recargas do estojo (que, por sua vez, pode ser recarregado por uma porta USB-C), temos 15 horas médias de uso longe da tomada.

O preço é atraente: a Razer está cobrando US$100 pelos seus novos fones, US$60 menos do que a Apple cobra pelos AirPods mais baratos nos Estados Unidos. Os Hammerheads já podem ser adquiridos no site da fabricante.

via The Verge