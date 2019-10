WhatsApp, Halide Camera, Google Duo e Microsoft Office são atualizados com novidades

Mais um apanhado de apps foram atualizados recentemente com melhorias/novidades. No bolo, desta vez, estão: o WhatsApp, que ganhou alguns novos recursos; o app de fotografia Halide; o Google Duo; e o Microsoft Office, o qual implementou o suporte à Creative Cloud, da Adobe, em alguns de seus principais apps.

Confira em detalhes cada atualização:

WhatsApp Messenger

O mensageiro do Facebook chegou à versão 2.19.110; nela, as mensagens recebidas em conversas silenciadas não serão mais indicadas no ícone do WhatsApp, de acordo com a changelog dessa atualização.

Além disso, agora é possível editar arquivos de mídias com as novas “guias de alinhamento” (como se fossem réguas) que ajudam a posicionar figurinhas, emojis e outros tipos de adesivos em imagens enviadas para os Status (semelhantemente ao Instagram).

Halide Camera

O aclamado app de fotografia Halide se antecipou ao lançamento do iOS 13.2 e adicionou, desde o começo desta semana, suporte ao recurso Deep Fusion dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Agora, com a versão mais recente do SO já disponível, os usuários dos novos aparelhos poderão “capturar imagens com textura, detalhes e redução de ruído significativamente melhores” com o Deep Fusion, segundo a Apple.

Além disso, essa versão também inclui outra novidade chamada “Processamento Inteligente” (“Smartest Processing”), compatível também com os iPhones XS e XS Max. Com ela, usuários poderão fotografar com o melhor processamento de imagem possível, unindo a potencialidade do HDR Inteligente às opções de ajustes de câmera do Halide.

Os fãs da fotografia RAW, no entanto, terão que escolher a melhor opção na hora de tirar suas fotos — porque o iOS não permite capturar imagem RAW com o recurso de processamento inteligente do Halide. Para desativar o RAW, basta tocar no ícone da QuickBar e selecionar o formato HEIC ou JPG.

No mais, a atualização corrige alguns problemas com o controle de profundidade e reduz o uso de memória para evitar possíveis travamentos.

Google Duo

Já na versão 66, o app de videoconferência do Google agora está compatível com o modo de pouca luz (não confunda-o com o Modo Escuro) para aumentar a visibilidade de uma ligação em ambientes escuros. Além disso, a atualização implementa o suporte aos dispositivos Google Nest, sendo possível iniciar ou receber chamadas pelos alto-falantes.

Microsoft Office

A Adobe e a Microsoft anunciaram mais uma parceria que une dois de seus principais serviços: a Creative Cloud e os apps da suíte Office, respectivamente. Isso significa que, agora, é possível acessar a sua biblioteca da CC diretamente do Word e do PowerPoint, facilitando a criação e o compartilhamento de diversos conteúdos.

Para acessar a CC no Word/PowerPoint, usuários devem tocar no botão do serviço localizado no canto superior direito da barra de ferramentas principal. Como em todos os produtos integrados da CC, também é possível compartilhar conteúdos do Adobe Fonts em suas bibliotecas.

Além disso, as empresas que se inscreveram para usar o Adobe Stock poderão usar as imagens do banco de dados do serviço com os apps da suíte Office — tudo, é claro, de maneira sincronizada entre todos os dispositivos conectados à conta da CC.

É possível adquirir os produtos Office da Microsoft aqui, e assinar ao serviço da Adobe nesse link.

via AppleInsider