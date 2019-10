Aparentemente, a Apple está trabalhando duro no negócio

“AirTags” têm mais detalhes descobertos em versão do app Buscar

A essa altura, já sabemos quase tudo em relação aos vindouros acessórios de rastreamento da Apple. Sabemos que eles funcionarão com o chip U1 dos novos iPhones, trarão uma tecnologia ultra-precisa de localização, terão baterias facilmente substituíveis e provavelmente se chamarão “AirTags”. Pois hoje o MacRumors descobriu mais algumas coisas.

Em screenshots de uma versão ainda em testes do app Buscar, enviadas ao site por um leitor, é possível confirmar algumas suspeitas anteriores e tirar novas conclusões. O aplicativo, em sua nova roupagem, tem quatro opções na barra inferior: “Pessoas”, “Dispositivos”, “Itens” e “Eu”. Essa última tinha sido removida na versão anterior de testes do app, mas agora está de volta.

A grande novidade aqui, claro, está na aba “Itens”, justamente dedicada aos objetos rastreados pelas “AirTags”. Na nova versão de testes do Buscar, a ilustração que fica nessa aba agora tem uma mochila (junto a uma chave e uma bicicleta), em vez de uma mala antiga. O aplicativo ainda se refere aos rastreadores pelo seu código, B839 .

De resto, tudo igual: o processo de emparelhamento das “AirTags” já tinha sido descoberto, e tem uma interface semelhante à dos AirPods (basta aproximar o rastreador do iPhone para configurá-lo). Também estão presentes na nova versão de testes do app os balões vermelhos utilizados para indicar a localização de um objeto pequeno por meio de realidade aumentada, na tela do seu celular.

O fato é que, pelo visto, a Apple está trabalhando duro na coisa toda, e deveremos ouvir mais sobre isso muito em breve.