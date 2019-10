É muito comum ouvirmos que “uma coisa leva à outra”, e em se tratando de tecnologia isso é ainda mais aplicável: nos últimos meses, acompanhamos uma série de rumores (a maioria deles divulgados pelo analista Ming-Chi Kuo) acerca do lançamento do MacBook Pro de 16 polegadas ainda em 2019. Ademais, a novidade seria marcada pela reintrodução do teclado tesoura — em substituição ao problemático mecanismo borboleta. Agora, entretanto, o mesmo analista aponta que os planos da Maçã podem ter mudado.

De acordo com os apontamentos mais recentes de Kuo, a Apple planeja anunciar um novo modelo de MacBook com teclado tesoura apenas em 2020, mais precisamente entre o fim do segundo trimestre e o início do terceiro — a tempo, talvez, da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2020. Não vamos, porém, misturar as coisas: o analista cita apenas “um MacBook com teclado tesoura”, e não o famigerado MacBook Pro de 16″.

Contudo, tomando como base especulações divulgadas anteriormente pelo próprio Kuo, a reestreia do teclado tesoura aconteceria com o lançamento do MacBook de 16″, ainda neste mês. Logo, das duas, uma: ou o novo e grandioso MacBook Pro está na iminência de ser lançado (porém com o teclado borboleta), ou o conjunto inteiro da peça (MacBook Pro de 16″ e teclado tesoura) serão lançados no ano que vem, mesmo.

Há, ainda, uma terceira hipótese, levantada pelo AppleInsider: pode ser que Kuo esteja se referindo a um provável retorno do MacBook de 12″, o qual foi descontinuado em julho passado após o lançamento de novos MacBooks Pro e Air. Essa, no entanto, é uma possível mais longínqua, na minha humilde opinião.

Ainda de acordo com Kuo, a fabricante taiwanesa Wistron será a principal fornecedora de peças para o teclado tesoura em 2020. Enquanto isso, fontes do duvidoso DigiTimes afirmaram, na semana passada, que a produção em massa do MacBook Pro de 16″ já teria se iniciado na China.

São muitas variantes e nenhuma certeza. Sendo assim, resta-nos ver para crer.

via MacRumors