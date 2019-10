Quer se tornar um desenvolvedor? Então veja esses conselhos do chefão de software da Apple

Se tem uma pessoa que é reconhecidamente o cara gente boa da Apple nos eventos da empresa, é Craig Federighi. O vice-presidente sênior de engenharia de software da Maçã sempre está de bom humor nas apresentações, mira e mexe brinca com o seu famoso topetão, e está sempre disposto a tirar fotos e conversar com quem pede um minuto de sua atenção.

Dessa vez, o pedido veio por email. O usuário u/Aedengeo, do Reddit, enviou uma mensagem para Federighi com algumas sugestões e comentários sobre o futuro iOS 14. Mas ele aproveitou a oportunidade para fazer uma pergunta pertinente:

Bem, esse é o tipo de pergunta que ele não deixaria passar batido, afinal, algo assim só pode ajudar as pessoas – e não compromete em nada os planos futuros da Maçã. 😝

Abaixo, a resposta do executivo [tradução livre nossa]:

Existem muitas estradas diferentes para esse destino… eu acho que o importante para mim foi o seguinte:

– Dedique-se aos seus estudos: existe muito conhecimento disponível para você na universidade — aproveite essa oportunidade especial.

– Vá ampla e profundamente: você precisa ser um especialista na sua área, mas a inspiração vem de outras disciplinas. Além disso, engenharia e design são atividades de equipe; portanto, encontre oportunidades para continuar seu desenvolvimento de comunicação escrita e falada.

– Trabalhe com ótimas pessoas: meus maiores aprendizados vieram do trabalho com pessoas cujo trabalho eu admiro.

– Siga seu coração: várias vezes ao longo do caminho eu fui forçado a escolher entre opções que pareciam boas “no papel” (isso é, para minha mente analítica) e oportunidades que “pareciam corretas”. Ouvir meu coração acabou dando certo de uma maneira que não poderia ter antecipado na época.

Espero que isto ajude!

– craig