Outubro está acabando e o (suposto) MacBook Pro de 16 polegadas não deu as caras, contrariando muitas das previsões que vimos nos últimos meses. Isso não significa, portanto, que ele não esteja vindo — e também não quer dizer que os segredos em relação a ele deixarão de ser revelados.

Hoje, o desenvolvedor Guilherme Rambo descobriu, vasculhando as entranhas do recém-lançado macOS Catalina 10.15.1, uma imagem (acima) da futura máquina. Não há muito a ser revelado aqui, com teclado e design geral muito parecidos com o que temos hoje; um detalhe, entretanto, chama a atenção: um novo layout para a Touch Bar, com o botão para o Touch ID separado fisicamente do restante da barrinha.

Esse detalhe, em si, parece inconsequente, mas leva a outra suposição: se o botão do Touch ID é separado do restante da barrinha, então é possível que tenhamos também uma tecla ESC física, do outro lado — exatamente como estávamos especulando há algumas semanas (e como deveria ser numa máquina que se pretende dirigida a profissionais).

Por outro lado, a imagem descoberta por Rambo é meio que (mais) um balde de água fria para quem esperava uma renovação visual completa do MacBook Pro. Aparentemente, teremos uma máquina bem parecida com as atuais, apenas com o tamanho físico ligeiramente maior, as (prováveis) bordas reduzidas na tela — além da diferença na parte do Touch ID, da tecla ESC, é claro. É um design atemporal, inquestionavelmente, mas será que não estava na hora de um novo ar para o equipamento?

O fato é que, com cara nova ou sem, o MacBook Pro de 16″ poderá demorar mais um pouco até chegar às mãos dos mais afortunados. Aguardemos.

