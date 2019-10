Vídeo: unboxing, hands-on… tudo sobre os AirPods Pro!

Sim, eles já estão entre nós! 😃

A Apple anunciou anteontem, de surpresa, os AirPods Pro — a terceira geração dos seus fones de ouvido totalmente sem fio, mas que chega como um novo membro da “família AirPods”. Ou seja, o modelo de segunda geração continua à venda (nas duas versões, com e sem o estojo de recarga sem fio).

Agora que estou morando em Portugal, tive a oportunidade de fazer o pedido dos meus AirPods Pro online e já os recebi, aqui em casa, neste primeiro dia de disponibilidade mundial. Portanto aqui lhes trago, fresquinho do forno, nosso vídeo de unboxing e hands-on com o produto. Ficou longo, mas bem completão!

Resumidamente, os AirPods Pro vêm com um design um pouco diferente e um novo SIP (system-in-package) aliado a microfones interno e externo para viabilizar um avançado sistema de cancelamento ativo de ruídos, que também conta com um modo de transparência.

Como podem ver no vídeo, estamos estreando uma nova vinheta de abertura criada pelos amigos da Trust Filmes. 😊 Se curtir, não esqueça de dar um joinha lá no YouTube e compartilhar o vídeo com parentes/amigos!

Vale notar que a Apple Brasil já definiu o preço dos AirPods Pro (R$2.250), mas por ora eles estão indisponíveis para compra pois ainda precisam ser homologados pela Anatel — o que deverá acontecer nas próximas semanas. Estaremos, como sempre ligados.