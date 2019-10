A fabricante de automóveis americana Ford anunciou, nesta semana, a nova geração do seu sistema de comunicação e entretenimento digital que equipará alguns de seus veículos a partir de 2020: o SYNC 4.

Entre as novidades dessa nova geração, a Ford implantará suporte à interface sem fio do CarPlay — algo que, para usuários do sistema veicular da Apple, é mais do que uma mão na roda.

Com mais clientes sincronizando os seus smartphones e dispositivos móveis com os veículos, o SYNC 4 oferecerá ainda mais comodidade ao permitir que os usuários cortem o fio. Pela primeira vez, a Ford está implementando a conexão wireless para o CarPlay, da Apple, e para o Android Auto, além de aplicativos SYNC AppLink, como Waze ou Ford + Alexa.

O sistema funcionará com a ajuda de Bluetooth e Wi-Fi, permitindo que o iPhone se conecte ao SYNC 4 (por conseguinte, ao CarPlay) sem a necessidade de um cabo. Com isso, a Ford se juntará à BMW, além de marcas/fabricantes como Alpine, Kenwood, JVC e Pioneer, na oferta de soluções wireless para o CarPlay e o Android Auto.

Outra novidade interessante do SYNC 4 é a compatibilidade com uma variedade ainda maior de displays. Segundo a Ford, a plataforma funcionará com telas sensíveis ao toque de até 15 polegadas. Ademais, se você adquirir o FordPass Connect (opcional), o sistema poderá se conectar à nuvem e permitirá que você aproveite os comandos de voz para enviar mensagens e fazer ligações de emergência mesmo sem sinal.

Ainda não se sabe quando exatamente os veículos com suporte ao SYNC 4 serão lançados, ainda assim, considerando a forte presença da fabricante no Brasil, é provável que veremos os primeiros modelos compatíveis com a novidade por aqui em 2020.

