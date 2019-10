Chefe de relações com investidores da Apple se aposenta; empresa contrata nas áreas de saúde e tecnologia

A dança das cadeiras em Cupertino envolveu, recentemente, a chegada e a saída de talentos em três áreas muito importantes da companhia: finanças, tecnologia e saúde. Com relação à primeira, a “perda” mais recente da Maçã veio da sua fiel escudeira há duas décadas e voz dos resultados fiscais trimestrais da empresa — a diretora sênior de relações com investidores, Nancy Paxton.

Já na área de tecnologia, a Maçã contratou o especialista em farmácia (você não leu errado) David Smoley e, na de saúde, o cardiologista David Tsay — como veremos a seguir.

Nancy Paxton

Embora os investidores conheçam apenas o seu nome e o público em geral quase não saiba de sua existência, Nancy Paxton tem sido o rosto (ou melhor, a voz) das teleconferências da Maçã há 23 anos. Ontem (30/10), durante o anúncio dos resultados fiscais do quarto trimestre fiscal da Apple, o CFO Luca Maestri anunciou a aposentadoria da executiva.

Maestri destacou um tempo da conferência antes da sessão de perguntas e respostas sobre o quarto trimestre fiscal da Apple não só para anunciar a decisão de Paxton, como também compartilhar uma mensagem de despedida:

Nancy tem sido o rosto da Apple com analistas e investidores durante um período de incrível crescimento e sucesso [da companhia]. Sua paixão por nossa empresa, seu compromisso e dedicação em servir toda a nossa base de investidores, e seu senso de humor farão falta. Pessoalmente, sou muito grato pelo conselho e apoio que você me deu nos últimos seis anos.

Paxton agradeceu o depoimento de chefe de finanças da companhia e disse que foi um “privilégio” trabalhar na Apple:

[Eu recebi] um grande privilégio de me envolver com tantos investidores e analistas em nome da Apple nas últimas duas décadas. E é claro que foi um prazer extremo trabalhar ao lado de tantas pessoas brilhantes aqui no dia a dia.

Somando todo o seu tempo de contribuição, Paxton trabalhou por 33 anos na Maçã e cobriu cerca de 93 resultados fiscais da companhia. Ela deverá deixar a empresa definitivamente em dezembro; ainda não foi divulgado quem a substituirá no cargo.

Dr. David Tsay

A empreitada da Apple na área da saúde continua crescendo exponencialmente com a contratação de novos médicos e especialistas. Desta vez, as informações são de que a Maçã contratou o proeminente cardiologista David Tsay, ex-professor da Universidade de Columbia, como divulgado pela CNBC e confirmado pelo seu perfil no LinkedIn.

Antes de assumir o cargo de professor de cardiologia da renomada universidade americana, Tsay era CTO do Hospital Presbiteriano NewYork, onde seu foco era “implementar serviços digitais”.

Tsay atuará ao lado de dezenas de outros profissionais da saúde que já foram contratados pela Apple, mas não há nenhuma informação da exata ocupação do cardiologista em Cupertino. Como sabemos, a companhia realiza diversas pesquisas médicas (com foco na saúde do coração) e também desenvolve tecnologias na área, algumas das quais já estão presentes em seus gadgets.

David Smoley

Em outra mudança no alto escalão de Cupertino, a Apple contratou o ex-CIO da AstraZeneca, David Smoley, para assumir a vice-liderança do escritório de tecnologia da informação da Maçã — atualmente comandado pela executiva Mary Demby. As informações são da Bloomberg.

A AstraZeneca é um conglomerado farmacêutico com presença em mais de 100 países; no caso de Smoley, ele trabalhou na rede do Reino Unido por seis anos. Apesar da sua especialidade em farmácia, ele aparentemente não se envolverá com os esforços na área de saúde da Apple.

via 9to5Mac, Apple World Today, AppleInsider